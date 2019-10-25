***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2019 09:28
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794696
BIST
11:28100.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 291,79
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:285,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0105
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:286,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:28279,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,70
|31.762.619
|% 19,00
|
|DITAS
|7,39
|4.846.593
|% 13,00
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.689
|% -6,22
|
|ADNAC
|1,80
|2.509.104
|% -4,76
|
|MAALT
|22,66
|649.433
|% -4,55
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|ASELS
|18,61
|206.107.797
|% 2,42
|
|GARAN
|9,64
|113.346.702
|% -0,62
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,19
|80.905.390
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,79
|62.083.634
|% 2,60
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|OSTIM
|1,28
|35.530.039
|% -1,54
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,25
|26.578.107
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3910
|7,4280
|% 0,04
|
|Frank
|5,7956
|5,8306
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,66
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,42
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,33
|