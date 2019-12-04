***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2019 09:11
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801653
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
0
En Düşük
0
18:055,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7515
En Düşük
5,7377
18:056,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3718
En Düşük
6,3604
18:05273,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,51
|Açılış
|: 273,31
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
273,72
En Düşük
272,59
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% 0,00
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,00
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4407
|7,4780
|% -0,04
|
|Frank
|5,7921
|5,8270
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|3,74
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,01
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|0,52
|
Seans Raporu
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