***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:30
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -5.001.150 0 -5.001.150 0 -5.001.150
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 164.345.005 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -647.860 654.688 0 0 57.675 64.503 -2.879.837 -2.815.334
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 438.908 5.039.977 39.824.242 173.205.934 57.675 285.088.188 15.768.926 300.857.114
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -170.938 0 0 0 14.533.711 14.362.773 13.840.896 28.203.669
Kar Payları
0 0 0 0 0 500.971 -3.400.830 0 -2.899.859 0 -2.899.859
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 456.445 0 40.325.213 173.142.674 14.533.711 294.325.809 30.223.473 324.549.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.188.425 -40.008.865
Dönem Karı (Zararı)
28.374.607 -32.931.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.133.301 3.252.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 12.524.735 13.392.420
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.513.710 4.264.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 1.805.761 1.932.971
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.319.471 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.331.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.047.628 -4.449.426
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.543.386 -24.337.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.919.795 22.664.343
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.214.917 3.679.459
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.543.698 -6.455.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.032.402 -9.934.100
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
42.246 -21.227
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
42.246 -21.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.081.875 -18.257.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.318.963 -27.234.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.430.828 -30.906.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.888.135 3.671.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.844.198 7.161.541
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -19.411.482 7.865.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.432.716 -703.667
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 23.607.855 -20.748.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 4.037.731 15.028.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.357.411 34.064.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 229.356 66.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -51.586.767 33.997.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
958.221 589.742
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.311.435 -731.552
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.456.887 -1.238.311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-145.452 506.759
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.719.090 10.091.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.242.545 -36.478.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.521.217 -25.356.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.763.762 -11.122.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.573.967 -47.936.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.995.811 -1.371.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
381.353 9.299.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.185.255 14.780.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.358.131 -9.557.179
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.302.698 -9.397.589
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -55.433 -159.590
Alınan Faiz
24.543.386 24.337.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.075.257 30.653.196
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-653.686 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-653.686 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.789.318 51.542.907
Kredilerden Nakit Girişleri
51.789.318 51.542.907
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.794 866.671
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-233.794 866.671
Ödenen Faiz
-35.919.795 -22.664.343
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.906.786 907.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.072.087 5.424.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.072.087 5.424.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.643.048 3.647.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.715.135 9.072.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.715.135 5.643.048
Ticari Alacaklar
192.045.605 167.038.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 86.742.042 73.407.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 105.303.563 93.630.345
Diğer Alacaklar
50.074.933 29.230.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 47.691.652 28.280.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.383.281 950.565
Stoklar
9 75.338.200 98.946.055
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.665.716 19.764.950
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.665.716 19.764.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 357.368 875.003
Diğer Dönen Varlıklar
15 39.865.848 35.344.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 39.865.848 35.344.631
ARA TOPLAM
385.062.805 356.842.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
385.062.805 356.842.513
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 19.576.235 18.784.799
Diğer Alacaklar
29.121.702 29.025.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 28.769.834 28.769.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 255.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
136.282 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.653.478 5.653.478
Maddi Duran Varlıklar
12 383.014.000 380.088.691
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.177.600 4.311.759
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.814.152 3.948.311
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.864.729 803.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.864.729 803.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 20.136.918 38.126.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
465.680.944 476.793.708
TOPLAM VARLIKLAR
850.743.749 833.636.221
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 196.879.367 87.814.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 46.781.123 72.488.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.781.123 72.488.673
Banka Kredileri
6 46.683.406 72.139.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 97.717 349.149
Ticari Borçlar
75.674.180 135.894.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 517.973 288.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 75.156.207 135.606.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.600.112 3.641.891
Diğer Borçlar
3.298.436 2.822.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.700.599 1.079.701
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.597.837 1.743.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 13.966.911 20.703.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 13.966.911 20.703.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.942.660 3.394.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.329.684 2.781.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
612.976 612.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.431.562 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.431.562 0
ARA TOPLAM
351.574.351 326.761.046
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.574.351 326.761.046
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.334.070 196.136.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.334.070 196.136.106
Banka Kredileri
6 163.633.160 195.452.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 700.910 683.272
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.268.095 10.839.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 8.520.120 10.091.936
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.017.951 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.017.951 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.620.116 206.976.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
526.194.467 533.737.063
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.325.809 283.516.581
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Geri Alınmış Paylar (-)
19.e -653.686 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
456.445 627.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
456.445 627.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
456.445 627.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.203.010 46.702.039
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.d 40.325.213 39.824.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
173.142.674 173.991.223
Net Dönem Karı veya Zararı
14.533.711 2.552.281
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.223.473 16.382.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
324.549.282 299.899.158
TOPLAM KAYNAKLAR
850.743.749 833.636.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 352.284.818 434.919.333 97.812.783 138.498.553
Satışların Maliyeti
20 -214.575.346 -296.971.678 -70.499.526 -89.010.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
137.709.472 137.947.655 27.313.257 49.487.664
BRÜT KAR (ZARAR)
137.709.472 137.947.655 27.313.257 49.487.664
Genel Yönetim Giderleri
21 -20.335.252 -19.168.227 -7.534.600 -6.610.470
Pazarlama Giderleri
21 -41.917.175 -43.599.381 -11.821.834 -14.125.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.870.922 30.816.918 1.373.965 13.119.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.904.998 -34.422.067 -1.031.288 -27.571.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.422.969 71.574.898 8.299.500 14.299.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.422.969 71.574.898 8.299.500 14.299.291
Finansman Gelirleri
91.688.049 38.715.161 9.479.587 17.625.974
Finansman Giderleri
-124.704.009 -153.155.412 -2.562.910 -70.002.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.407.009 -42.865.353 15.216.177 -38.076.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.032.402 9.934.100 -6.249.913 7.967.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -18.032.402 9.934.100 -6.249.913 7.967.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.374.607 -32.931.253 8.966.264 -30.109.091
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.374.607 -32.931.253 8.966.264 -30.109.091
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.840.896 -8.934.056 3.149.119 -6.054.219
Ana Ortaklık Payları
14.533.711 -23.997.197 5.817.145 -24.054.872
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00810000 -0,03330000 0,00320000 -0,03340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-170.938 87.160 -37.841 735.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-213.673 108.950 -47.301 918.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.735 -21.790 9.460 -183.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
42.735 -21.790 9.460 -183.755
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 3.853.537 0 3.198.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 3.853.537 0 3.198.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 3.853.537 0 3.198.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-170.938 3.940.697 -37.841 3.933.869
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.203.669 -28.990.556 8.928.423 -26.175.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.840.896 -8.934.056 3.149.119 -6.054.219
Ana Ortaklık Payları
14.362.773 -20.056.500 5.779.304 -20.121.003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798277
BIST