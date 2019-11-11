***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -5.001.150 0 -5.001.150 0 -5.001.150Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 164.345.005 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487Transferler0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -647.860 654.688 0 0 57.675 64.503 -2.879.837 -2.815.334Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 52.443.655 6.877.797 438.908 5.039.977 39.824.242 173.205.934 57.675 285.088.188 15.768.926 300.857.114Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Transferler0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -170.938 0 0 0 14.533.711 14.362.773 13.840.896 28.203.669Kar Payları0 0 0 0 0 500.971 -3.400.830 0 -2.899.859 0 -2.899.859Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 456.445 0 40.325.213 173.142.674 14.533.711 294.325.809 30.223.473 324.549.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.188.425 -40.008.865Dönem Karı (Zararı)28.374.607 -32.931.253Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.133.301 3.252.409Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 12.524.735 13.392.420Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.513.710 4.264.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 1.805.761 1.932.971Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.319.471 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 2.331.771Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.047.628 -4.449.426Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.543.386 -24.337.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35.919.795 22.664.343Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.214.917 3.679.459Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.543.698 -6.455.406Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.032.402 -9.934.100Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler42.246 -21.227Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler42.246 -21.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.081.875 -18.257.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.318.963 -27.234.718İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -13.430.828 -30.906.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -13.888.135 3.671.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.844.198 7.161.541İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -19.411.482 7.865.208İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.432.716 -703.667Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 23.607.855 -20.748.177Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 4.037.731 15.028.333Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.357.411 34.064.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 229.356 66.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -51.586.767 33.997.840Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)958.221 589.742Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.311.435 -731.552İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.456.887 -1.238.311İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-145.452 506.759Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.719.090 10.091.166İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.242.545 -36.478.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.521.217 -25.356.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.763.762 -11.122.012Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.573.967 -47.936.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.995.811 -1.371.961Vergi İadeleri (Ödemeleri)381.353 9.299.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.185.255 14.780.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.358.131 -9.557.179Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -15.302.698 -9.397.589Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -55.433 -159.590Alınan Faiz24.543.386 24.337.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.075.257 30.653.196İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-653.686 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-653.686 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.789.318 51.542.907Kredilerden Nakit Girişleri51.789.318 51.542.907Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-233.794 866.671Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-233.794 866.671Ödenen Faiz-35.919.795 -22.664.343Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.906.786 907.961YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.072.087 5.424.974NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.072.087 5.424.974DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.643.048 3.647.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.715.135 9.072.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.715.135 5.643.048Ticari Alacaklar192.045.605 167.038.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 86.742.042 73.407.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 105.303.563 93.630.345Diğer Alacaklar50.074.933 29.230.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 47.691.652 28.280.170İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.383.281 950.565Stoklar9 75.338.200 98.946.055Peşin Ödenmiş Giderler14 12.665.716 19.764.950İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 12.665.716 19.764.950Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 357.368 875.003Diğer Dönen Varlıklar15 39.865.848 35.344.631İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 39.865.848 35.344.631ARA TOPLAM385.062.805 356.842.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR385.062.805 356.842.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 19.576.235 18.784.799Diğer Alacaklar29.121.702 29.025.170İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 28.769.834 28.769.834İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 255.336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar136.282 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.653.478 5.653.478Maddi Duran Varlıklar12 383.014.000 380.088.691Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.177.600 4.311.759Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.814.152 3.948.311Peşin Ödenmiş Giderler14 3.864.729 803.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 3.864.729 803.226Ertelenmiş Vergi Varlığı24 20.136.918 38.126.585TOPLAM DURAN VARLIKLAR465.680.944 476.793.708TOPLAM VARLIKLAR850.743.749 833.636.221KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 196.879.367 87.814.257Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 46.781.123 72.488.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.781.123 72.488.673Banka Kredileri6 46.683.406 72.139.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 97.717 349.149Ticari Borçlar75.674.180 135.894.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 517.973 288.617İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 75.156.207 135.606.143Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.600.112 3.641.891Diğer Borçlar3.298.436 2.822.990İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.700.599 1.079.701İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.597.837 1.743.289Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 13.966.911 20.703.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 13.966.911 20.703.952Kısa Vadeli Karşılıklar3.942.660 3.394.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 3.329.684 2.781.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar612.976 612.976Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.431.562 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.431.562 0ARA TOPLAM351.574.351 326.761.046TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER351.574.351 326.761.046UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 164.334.070 196.136.106İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 164.334.070 196.136.106Banka Kredileri6 163.633.160 195.452.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 700.910 683.272Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.268.095 10.839.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 8.520.120 10.091.936Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.017.951 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.017.951 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.620.116 206.976.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER526.194.467 533.737.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar294.325.809 283.516.581Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Geri Alınmış Paylar (-)19.e -653.686 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)456.445 627.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)456.445 627.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)456.445 627.383Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.203.010 46.702.039Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.877.797 6.877.797Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.d 40.325.213 39.824.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları173.142.674 173.991.223Net Dönem Karı veya Zararı14.533.711 2.552.281Kontrol Gücü Olmayan Paylar30.223.473 16.382.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR324.549.282 299.899.158TOPLAM KAYNAKLAR850.743.749 833.636.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 352.284.818 434.919.333 97.812.783 138.498.553Satışların Maliyeti20 -214.575.346 -296.971.678 -70.499.526 -89.010.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)137.709.472 137.947.655 27.313.257 49.487.664BRÜT KAR (ZARAR)137.709.472 137.947.655 27.313.257 49.487.664Genel Yönetim Giderleri21 -20.335.252 -19.168.227 -7.534.600 -6.610.470Pazarlama Giderleri21 -41.917.175 -43.599.381 -11.821.834 -14.125.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.870.922 30.816.918 1.373.965 13.119.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.904.998 -34.422.067 -1.031.288 -27.571.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.422.969 71.574.898 8.299.500 14.299.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.422.969 71.574.898 8.299.500 14.299.291Finansman Gelirleri91.688.049 38.715.161 9.479.587 17.625.974Finansman Giderleri-124.704.009 -153.155.412 -2.562.910 -70.002.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.407.009 -42.865.353 15.216.177 -38.076.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.032.402 9.934.100 -6.249.913 7.967.719Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b -18.032.402 9.934.100 -6.249.913 7.967.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.374.607 -32.931.253 8.966.264 -30.109.091DÖNEM KARI (ZARARI)28.374.607 -32.931.253 8.966.264 -30.109.091Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.840.896 -8.934.056 3.149.119 -6.054.219Ana Ortaklık Payları14.533.711 -23.997.197 5.817.145 -24.054.872Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00810000 -0,03330000 0,00320000 -0,03340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-170.938 87.160 -37.841 735.020Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-213.673 108.950 -47.301 918.775Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.735 -21.790 9.460 -183.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi42.735 -21.790 9.460 -183.755Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 3.853.537 0 3.198.849Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 3.853.537 0 3.198.849Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 3.853.537 0 3.198.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-170.938 3.940.697 -37.841 3.933.869TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.203.669 -28.990.556 8.928.423 -26.175.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.840.896 -8.934.056 3.149.119 -6.054.219Ana Ortaklık Payları14.362.773 -20.056.500 5.779.304 -20.121.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798277BIST