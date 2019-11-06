***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 06.11.2019 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Sermayesinin %99,97'sine sahip olduğumuz Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Anonim Şirketi'nin 25.10.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ödenmiş sermayesinin 29.000.000 TL'sından 325.479,09 TL'sinin iç kaynaklardan (Sermaye düzeltmesi olumlu farkları), 19.674.520,91 TL'sinin ise nakden karşılanmak suretiyle 49.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin kararı uyarınca, sermaye artırımının bedelli kısmına yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesi ve yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası arta kalan payların da teklif edilen nominal değerden satın alınmasına karar verilmiş olup, bu suretle iştirak oranımız %99,97 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796991BIST