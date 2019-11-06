***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 17:55
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 06.11.2019 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Sermayesinin %99,97'sine sahip olduğumuz Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Anonim Şirketi'nin 25.10.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ödenmiş sermayesinin 29.000.000 TL'sından 325.479,09 TL'sinin iç kaynaklardan (Sermaye düzeltmesi olumlu farkları), 19.674.520,91 TL'sinin ise nakden karşılanmak suretiyle 49.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin kararı uyarınca, sermaye artırımının bedelli kısmına yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesi ve yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası arta kalan payların da teklif edilen nominal değerden satın alınmasına karar verilmiş olup, bu suretle iştirak oranımız %99,97 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796991
BIST
17:51101.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 645,55
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:515,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:516,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:51275,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 275,88
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.409.465
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.080.394
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|32.869.545
|% 14,92
|
|NATEN
|9,63
|102.964.891
|% 13,56
|
|NUHCM
|12,05
|57.254.049
|% 12,41
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
|
|AFYON
|4,38
|21.371.220
|% -5,19
|
|THYAO
|11,94
|888.611.136
|% 0,67
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|ASELS
|18,58
|404.152.982
|% -1,64
|
|GARAN
|9,50
|350.120.475
|% 0,42
|
|EREGL
|6,92
|241.298.662
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|GSRAY
|1,69
|238.263.430
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.176.935
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.640.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.114.925
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|3,70
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|-0,33
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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