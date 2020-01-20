***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde sorumluluğu olan Sn.Gökçeçiçek CAN'ın görevinden ayrılması sebebiyle yerine, aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen Sn.Hatice ÜNLÜ görevlendirilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:Şengül AKPINARYatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans N: 207650Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans N: 701589E-mail:songul.akpinar@goltas.com.trTel:0 246 237 14 51 /Dahili 1200Hatice ÜNLÜYatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusue-mail:hatice.ozakca@goltas.com.trTel:0 246 237 14 51 /Dahili 1271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813474BIST