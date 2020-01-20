***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 08:38
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde sorumluluğu olan Sn.Gökçeçiçek CAN'ın görevinden ayrılması sebebiyle yerine, aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen Sn.Hatice ÜNLÜ görevlendirilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Şengül AKPINAR
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans N: 207650
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans N: 701589
E-mail:songul.akpinar@goltas.com.tr
Tel:0 246 237 14 51 /Dahili 1200
Hatice ÜNLÜ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu
e-mail:hatice.ozakca@goltas.com.tr
Tel:0 246 237 14 51 /Dahili 1271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813474
BIST
10:08122.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 961,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.470
En Düşük
121.879
10:085,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:086,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:08296,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,72
|27.507.471
|% 16,26
|
|GEDIK
|9,16
|3.263.047
|% 12,67
|
|RYSAS
|8,19
|4.818.847
|% 10,98
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,13
|94.563.314
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|ISFIN
|4,01
|42.776.504
|% 2,04
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,73
|28.377.632
|% 1,17
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,16
|15.199.755
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,01
|
|Frank
|6,0664
|6,1029
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5670
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,97
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,73
|