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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER



***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beton, hazır beton ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayinde kullanılan diğer hafif beton ve yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almak 49000000 48.983.103,45 TRY 99,97 BAĞLI ORTAK
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretim, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek 94400500 73.134.196,84 TRY 77,47 BAĞLI ORTAK
Elma-su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meyve suyu ve konsantresi üretimi ve satışı 8950000 4027500 TRY 45 İŞTİRAK
Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değ. Sanayi Ticaret A.Ş. Meyve suyu ve konsantresi üretimi ve satışı 5350000 2333135 TRY 43,61 İŞTİRAK
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek 27200000 4.579.294,52 TRY 16,84 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800849


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SMART 5,46 187.891.990 % 16,17  
UTPYA 4,75 59.429.332 % 16,14  
ALCAR 48,92 22.623.450 % 15,11  
QNBFB 28,10 40.282.756 % 14,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4161 7,4533 % -0,25  
Frank 5,7439 5,7785 % -0,25  
Riyal 1,5319 1,5396 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.459 3,63  
Altın Gr. 270 270 -0,17  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,88 16,95 -0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 63,28 63,28 0,27  
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