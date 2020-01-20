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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2020 08:41
GÜNCEL HABERLER



***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞENGÜL AKPINAR MALİ İŞLER MÜDÜRÜ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 21.01.2015 0 246 2371451 Dahili 1200 songul.akpinar@goltas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207650-701589
HATİCE ÜNLÜ FİNANSMAN UZMANI-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 17.01.2020 0 246 2371451 Dahili 1271 hatice.ozakca@goltas.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beton, hazır beton ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayinde kullanılan diğer hafif beton ve yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almak 49000000 48.983.103,45 TRY 99,97 BAĞLI ORTAK
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretim, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek 94400500 73.134.196,84 TRY 77,47 BAĞLI ORTAK
Elma-su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meyve suyu ve konsantresi üretimi ve satışı 8950000 4027500 TRY 45 İŞTİRAK
Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değ. Sanayi Ticaret A.Ş. Meyve suyu ve konsantresi üretimi ve satışı 6600000 2878260 TRY 43,61 İŞTİRAK
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek 27200000 4.579.294,52 TRY 16,84 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813475


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,67 17.459.865 % 15,02  
GEDIK 9,19 2.858.575 % 13,04  
ORMA 4,40 13.279 % 10,00  
UFUK 3,58 198.436 % 9,82  
KPHOL 2,95 3.572 % 9,67  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6409 7,6792 % -0,00  
Frank 6,0665 6,1031 % 0,11  
Riyal 1,5669 1,5748 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.562 1.562 4,47  
Altın Gr. 296 296 1,24  
Cumhuriyet 1.958 1.973 -7,00  
Tam 1.942 1.991 14,73  
Yarım 939 963 7,13  
Çeyrek 471 481 3,56  
Gümüş.Ons 18,06 18,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 65,62 65,62 0,77  
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