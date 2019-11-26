***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
26.11.2019 10:50
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Adapazarı fabrika: 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar - 3 gün, İzmit fabrika: 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar - 15 gün)
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam üretime önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Adapazarı fabrika: 08.12.2019, İzmit fabrika: 15.12.2019
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar - 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar - 15 gün) üretime ara verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800421
BIST