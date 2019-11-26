***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniFabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiAdapazarı fabrika: 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar - 3 gün, İzmit fabrika: 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar - 15 gün)Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiÜretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam üretime önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÜretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihAdapazarı fabrika: 08.12.2019, İzmit fabrika: 15.12.2019Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarFabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar - 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar - 15 gün) üretime ara verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800421BIST