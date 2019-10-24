***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621Diğer Düzeltmeler0 0 0Transferler102.275.936 -102.275.936 0 0 0Dönem Karı (Zararı)136.602.879 136.602.879 0 136.602.879Kar Payları19 4.212.764 -23.825.399 -19.612.635 0 -19.612.635Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 9.399.898 249.550.088 136.602.879 665.552.865 0 665.552.865Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Transferler126.029.389 -126.029.389 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.287.702 61.287.702 0 61.287.702Kar Payları19 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.767.252 61.287.702 692.820.267 0 692.820.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.018 1.741.125Dönem Karı (Zararı)61.287.702 136.602.879Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)61.287.702 136.602.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler161.593.959 104.071.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 31.249.894 28.350.030Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.696.393 -1.985.995Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-575 -335.008Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.401.392 -1.650.987Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler705.574 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.107.463 4.910.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 9.772.189 5.562.439Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.664.726 -651.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler115.870.143 33.369.623Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-59.565 -6.554Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler115.929.708 33.376.177Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.375.080 39.565.226Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.312.228 -137.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-212.805.470 -192.093.542Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-195.677.050 -326.190.387İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)533.612 -73.771.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-196.210.662 -252.418.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.270.839 33.951.531İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.270.839 33.951.531Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.606.583 -96.492.819Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.829.677 -41.540.099Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.697.022 226.350.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.872.333 138.228.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.175.311 88.121.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.563.301 3.709.669Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.029.280 1.870.604İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.029.280 1.870.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.805.958 6.247.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.805.958 6.247.758Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.076.191 48.581.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -3.154.342 -2.850.010Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.822.831 -43.990.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-77.414.517 -50.705.758Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.994.929 1.888.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.994.929 1.888.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.648.605 -46.381.530Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -102.648.605 -46.381.530Verilen Nakit Avans ve Borçlar11.239.159 -6.212.628Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11.239.159 -6.212.628FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.702.655 53.367.050Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri227.923.206 106.349.307Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri227.923.206 106.349.307Ödenen Temettüler19 -24.350.409 -19.612.635Ödenen Faiz-115.929.709 -33.376.177Alınan Faiz59.567 6.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.387.156 4.402.417NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.387.156 4.402.417DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.452.754 43.038.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.839.910 47.440.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.839.910 27.452.754Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar881.172.660 685.495.035İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 354.150.404 354.684.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 527.022.256 330.811.019Stoklar9 371.091.004 349.083.029Peşin Ödenmiş Giderler10 56.909.758 35.080.081Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 12.036.828Diğer Dönen Varlıklar18 86.557.077 95.869.397ARA TOPLAM1.433.570.409 1.205.017.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.433.570.409 1.205.017.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.397.226 2.504.543İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.397.226 2.504.543Maddi Duran Varlıklar387.556.476 319.840.466Arazi ve Arsalar2.6, 11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.6, 11 7.312.531 5.902.964Binalar2.6, 11 87.967.612 59.753.205Tesis, Makine ve Cihazlar2.6, 11 245.083.628 226.124.455Taşıtlar2.6, 11 3.048.953 1.036Mobilya ve Demirbaşlar2.6, 11 19.264.006 5.258.147Yapılmakta Olan Yatırımlar2.6, 11 23.006.461 20.927.374Peşin Ödenmiş Giderler0 11.055.707İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 0 11.055.707Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Diğer Duran Varlıklar18 31.554.033 27.294.260TOPLAM DURAN VARLIKLAR421.512.735 360.699.976TOPLAM VARLIKLAR1.855.083.144 1.565.717.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar493.790.976 301.810.047İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar493.790.976 301.810.047Banka Kredileri2.6, 7 469.720.000 294.950.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.6, 7 24.070.976 6.860.047Ticari Borçlar530.084.827 524.387.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 171.175.577 151.303.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 358.909.250 373.084.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 15.543.022 13.875.595Diğer Borçlar13.637.532 17.666.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.637.532 17.666.812Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.428.300 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.380.796 6.716.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.311.762 4.415.888Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.069.034 2.300.671Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 10.869.602 496.734ARA TOPLAM1.085.735.055 864.953.552TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.085.735.055 864.953.552UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.720.701 9.778.422İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.720.701 9.778.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.6, 7 45.720.701 9.778.422Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar30.503.867 23.886.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.503.867 23.886.021Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü303.254 11.216.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.527.822 44.880.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.162.262.877 909.834.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 692.820.267 655.882.974Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.765.313 9.399.898Yasal Yedekler14.765.313 9.399.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları346.767.252 250.453.687Net Dönem Karı veya Zararı61.287.702 126.029.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 692.820.267 655.882.974TOPLAM KAYNAKLAR1.855.083.144 1.565.717.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.232.790.256 1.763.266.437 796.153.136 651.503.491Satışların Maliyeti-1.927.625.838 -1.493.779.539 -678.669.509 -582.126.631TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)305.164.418 269.486.898 117.483.627 69.376.860BRÜT KAR (ZARAR)305.164.418 269.486.898 117.483.627 69.376.860Genel Yönetim Giderleri-58.905.467 -49.327.376 -20.017.071 -20.490.023Pazarlama Giderleri-78.542.611 -77.877.811 -22.799.677 -27.456.462Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler66.274.922 158.165.007 3.273.170 106.345.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-33.780.353 -72.988.756 -13.569.850 -53.847.216ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)200.210.909 227.457.962 64.370.199 73.928.370FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)200.210.909 227.457.962 64.370.199 73.928.370Finansman Gelirleri12.315.150 34.704.672 -2.856.786 12.906.545Finansman Giderleri-130.863.278 -85.994.529 -19.182.033 -36.787.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.662.781 176.168.105 42.331.380 50.047.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.375.079 -39.565.226 -10.035.429 -11.096.548Dönem Vergi (Gideri) Geliri-31.287.957 -40.899.577 -11.887.485 -6.712.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.912.878 1.334.351 1.852.056 -4.384.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794621BIST