***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Sera Üner'in istifasının kabulüne ve Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800963BIST