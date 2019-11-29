***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2019 12:47
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Sera Üner'in istifasının kabulüne ve Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800963
BIST
16:33106.724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -401,79
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:335,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:336,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:33269,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,94
|Açılış
|: 269,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,09
|158.009.048
|% 17,87
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|IHEVA
|2,30
|2.147.443
|% 10,05
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,56
|20.216.392
|% -4,00
|
|NETAS
|12,64
|50.332.461
|% -3,73
|
|AYCES
|8,28
|638.598
|% -3,72
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|316.138.421
|% -0,30
|
|EREGL
|7,98
|272.216.338
|% 1,40
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|192.856.208
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3957
|7,4328
|% -0,25
|
|Frank
|5,7257
|5,7602
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5304
|1,5380
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-4,09
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-2,77
|
|Yarım
|860
|882
|-1,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,36
|