***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2019 22:08
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
The Goodyear Tire & Rubber Company, şirketimizle arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmelerine istinaden 2010-2017 yılları arasında ödenen lisans bedellerinin bir kısmını ilgili faizleri ile birlikte, şirketimize geri ödeyecektir. Bu bağlamda, Goodyear Tire & Rubber Company tarafından vergi öncesi tutar olarak 198,946,320-TL, 2019 yılı Aralık ayı içinde şirketimizin hesabına yatırılacaktır.
The Goodyear Tire & Rubber Company ve Şirketimiz arasında uygulanan lisans oranı, Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir İdaresi arasında halen incelemesi devam etmekte olan "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması"na ("APA") ilişkin başvuru süreci kapsamındadır. Bu süreçle bağlantılı olarak, tarafımızdan otomotiv endüstrisindeki emsallerine uygun lisans bedellerine ilişkin emsal belirleme çalışmaları da düzenli olarak yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804457
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9446
En Düşük
5,9006
18:056,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05282,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 282,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
283,13
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7157
|7,7544
|% -0,21
|
|Frank
|6,0538
|6,0903
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|3,91
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,31
|
Seans Raporu
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17:59VKING
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO