***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarThe Goodyear Tire & Rubber Company, şirketimizle arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmelerine istinaden 2010-2017 yılları arasında ödenen lisans bedellerinin bir kısmını ilgili faizleri ile birlikte, şirketimize geri ödeyecektir. Bu bağlamda, Goodyear Tire & Rubber Company tarafından vergi öncesi tutar olarak 198,946,320-TL, 2019 yılı Aralık ayı içinde şirketimizin hesabına yatırılacaktır.The Goodyear Tire & Rubber Company ve Şirketimiz arasında uygulanan lisans oranı, Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir İdaresi arasında halen incelemesi devam etmekte olan "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması"na ("APA") ilişkin başvuru süreci kapsamındadır. Bu süreçle bağlantılı olarak, tarafımızdan otomotiv endüstrisindeki emsallerine uygun lisans bedellerine ilişkin emsal belirleme çalışmaları da düzenli olarak yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804457BIST