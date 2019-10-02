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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2019 15:18
GÜNCEL HABERLER

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
LÜTFİ FERHAT ÖZMERZİ Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ŞABAN GÜNGÖR Ticari Lastikler Direktörü Mühendis Ticari Lastikler Yenileme Kanalı Satış Müdürü
SELDA KALLECİ İnsan Kaynakları Direktörü Psikolog
SEÇKİN SAVAŞER Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü Avukat
SERA ÜNER Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Ekonomist İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü
ÖZGE DİDEM ERDOĞAN Türkiye Pazarlama Müdürü Yönetici Pazar Araştırma ve İçgörü Müdürü
HUBERT GEORGES YVES MİLLASSEAU Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü




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