***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış MüdürüLÜTFİ FERHAT ÖZMERZİ Adapazarı Fabrika Direktörü MühendisMAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler DirektörüSAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey YöneticiŞABAN GÜNGÖR Ticari Lastikler Direktörü Mühendis Ticari Lastikler Yenileme Kanalı Satış MüdürüSELDA KALLECİ İnsan Kaynakları Direktörü PsikologSEÇKİN SAVAŞER Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü AvukatÖZGE DİDEM ERDOĞAN Türkiye Pazarlama Müdürü Yönetici Pazar Araştırma ve İçgörü MüdürüHUBERT GEORGES YVES MİLLASSEAU Mali İşler Direktörü Finans Sektörü ProfesyoneliERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge MüdürüBÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801471BIST