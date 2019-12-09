***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigara çakmakları ve diğer çakmakların imalatını yapmakSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihRekabet Kurumu izni akabindeSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.000.000 TLBeher Pay FiyatıHisse devir tarihinde belirlenecektirToplam TutarHisse devir tarihinde belirlenecektirSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Hisse devir tarihinde belirlenecektirOrtaklığın Faaliyetlerine Etkisiİştirak satışı sonrasında finansal borcun azaltılmasıSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıHisse devir tarihinde belirlenecektirVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıCan Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBulunmamaktadırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/12/2019 tarih ve 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Sebat Çakmak) toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, Hisse Devir Tarihinde (Kapanış) borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine bu devir kapsamında Şirketimiz ve Alıcı arasında Pay Alım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmasına Sözleşme'den kaynaklanan tüm taahhüt ve yükümlülüklerin ve Sözleşme kapsamındaki tüm şart ve koşulların Şirketimizce kabul edilmesine karar verilmiştir. İşbu satış işleminde nihai sonuca ulaşıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmamasına dair 16/10/2019 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu erteleme kararı bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802715BIST