***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
09.12.2019 19:29
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigara çakmakları ve diğer çakmakların imalatını yapmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu izni akabinde
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Hisse devir tarihinde belirlenecektir
Toplam Tutar
Hisse devir tarihinde belirlenecektir
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Hisse devir tarihinde belirlenecektir
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak satışı sonrasında finansal borcun azaltılması
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Hisse devir tarihinde belirlenecektir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/12/2019 tarih ve 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Sebat Çakmak) toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, Hisse Devir Tarihinde (Kapanış) borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine bu devir kapsamında Şirketimiz ve Alıcı arasında Pay Alım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmasına Sözleşme'den kaynaklanan tüm taahhüt ve yükümlülüklerin ve Sözleşme kapsamındaki tüm şart ve koşulların Şirketimizce kabul edilmesine karar verilmiştir. İşbu satış işleminde nihai sonuca ulaşıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmamasına dair 16/10/2019 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu erteleme kararı bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802715
BIST