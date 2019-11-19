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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

19.11.2019 08:37
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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere ("İşlem") Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından ve yatırımcıları yanıltabileceği sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 1 Kasım 2019 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır. Potansiyel Alıcılara bilgi akışı sağlanacak işleme ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799568


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OYLUM 4,02 11.134.851 % 11,36  
UZERB 1,43 25.536 % 10,00  
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Frank 5,7445 5,7791 % -0,67  
Riyal 1,5207 1,5283 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 -5,14  
Altın Gr. 270 270 -1,68  
Cumhuriyet 1.792 1.819 -6,00  
Tam 1.783 1.828 -7,66  
Yarım 862 884 -3,71  
Çeyrek 432 442 -1,85  
Gümüş.Ons 17,04 17,09 0,02  
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B. Petrol 61,91 61,91 -0,53  
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