***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
19.11.2019 08:37
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere ("İşlem") Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından ve yatırımcıları yanıltabileceği sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 1 Kasım 2019 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır. Potansiyel Alıcılara bilgi akışı sağlanacak işleme ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799568
BIST
12:55106.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -28,35
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:555,7213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0182
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:556,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:55269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,86
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.800.524
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,02
|11.134.851
|% 11,36
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,75
|62.695.102
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,14
|25.848.254
|% -4,89
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|YKGYO
|2,19
|10.969.451
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.502.622
|% -3,66
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|ASELS
|19,58
|358.191.143
|% 1,56
|
|TUPRS
|126,30
|245.053.646
|% 2,02
|
|GARAN
|10,19
|183.819.596
|% 0,49
|
|PGSUS
|76,45
|175.534.532
|% -0,52
|
|HURGZ
|1,36
|131.664.688
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,39
|122.027.812
|% 2,21
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|2,35
|173.898.486
|% -1,26
|
|TSKB
|1,01
|50.237.918
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-7,66
|
|Yarım
|862
|884
|-3,71
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,53
|