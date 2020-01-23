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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

23.01.2020 14:18
GÜNCEL HABERLER



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 07.08.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına  yönelik çalışmaların ve potansiyel alıcılarla görüşmelerin devam ettiği duyurulmuştu. Konuya ilişkin çeşitli basın yayın organlarında bazı haberler yer almakla birlikte Potansiyel Alıcılar ile görüşmeler bir olgunluğa ulaştığında ve nihai anlaşma yapılması aşamasına geçilmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814118


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