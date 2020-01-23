***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.01.2020 14:18
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 07.08.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmaların ve potansiyel alıcılarla görüşmelerin devam ettiği duyurulmuştu. Konuya ilişkin çeşitli basın yayın organlarında bazı haberler yer almakla birlikte Potansiyel Alıcılar ile görüşmeler bir olgunluğa ulaştığında ve nihai anlaşma yapılması aşamasına geçilmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814118
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.028.041
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,21
|36.974.020
|% 19,26
|
|HUBVC
|43,82
|46.138.706
|% 17,99
|
|SILVR
|3,11
|27.492.921
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.896.524
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,06
|57.941.561
|% -6,15
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|GARAN
|12,12
|422.463.600
|% -0,41
|
|HALKB
|7,11
|382.407.646
|% 0,57
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,00
|355.813.275
|% -1,15
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|312.427.481
|% 4,02
|
|ADESE
|2,16
|235.468.112
|% 11,92
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|314.834.144
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
|
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