***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 22.01.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 1.65 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.01.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -İBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Franklin Templeton Investments-Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye - Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCEYDA AYDEDE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Hayır 0 - Bağımsız Üye - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.10.2019 İcrada Görevli Değil - Yıldız Holding A.Ş. CEO/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -ŞÜKRÜ ERGUN MÜNİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye - Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793972BIST