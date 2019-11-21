***GOZDE* *MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MAKTK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2017, 14.02.2018, 16.05.2018, 16.08.2018, 16.11.2018, 15.02.2019, 20.05.2019, 20.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Makina Takım Endüstrisi A.Ş. paylarının likiditesini ve dolayısıyla işlem görme kabiliyetini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen ve 21.11.2019 günü sona erecek likidite sağlayıcılık faaliyetinin 22.11.2019 tarihinden itibaren 20.02.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) temdit edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799977BIST