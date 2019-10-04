***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.10.2019 07:36
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
19.09.2019 - 03.10.2019
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 19.09.2019- 03.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790075
BIST
11:35103.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 699,87
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:355,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0138
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:356,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:35276,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,07
|Açılış
|: 276,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47