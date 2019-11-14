***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMARIA DE PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 2012- Devam BBVA Portföy Yönetimi –Head of Asset Management & Global Wealth / 2012-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / 2016- Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu BaşkanıMAHMUT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 2013-2014-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürEDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001 - Devam BBVA Portföy Yönetimi / 2015 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiBERNA AVDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 2005 - Devam T. Garanti Bankası A.Ş Hukuk Müşaviri / 2015 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN İREZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2013-2015 - Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi Müdür 2015-2017-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2017- 01.10.2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 01.10.2019-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür YardımcısıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT KAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 2013-2014-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürENGİN İREZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2013-2015 - Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi Müdür 2015-2017-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017- 01.10.2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 01.10.2019-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBahadır TONGUÇ Direktör Portföy Yöneticisi 2008-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi , 2015-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür 2019-... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 202006-301296Mehmet Fatih KAYA Direktör Portföy Yöneticisi 2011-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2015-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür / 2019-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 202600-300720Hamit Kerem DİLDAR Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2011-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi-2011-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2015-... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204817-302083Hakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717Serkan SARAÇ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2006-2007 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Portföy Yönetici Yardımcısı - 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2007-2011 Garanti Yatırım-Araştırma / Uzman 2011-2013 BGC Partners Araştırma / Kıdemli Analist 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759Uğur İDGÜ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2012-2013 Garanti Hizmet Yönetimi-Risk&Performans İzleme ve Ürün Geliştirme/Yönetmen 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Bütçesi ve Performans İzleme/Yönetmen 10.2015-12.2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi/Yönetmen 2016-2017-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Performans İzleme ve Risk Bütçesi/Yönetici 02.2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Mutlak Getirili Ürünler/Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204874-302268Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149Mehmet Alp ERTEKİN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 / Erste Yatırım - Araştırma Asistanı 2013 - 2014 / Ernst & Young - Denetim Asistanı 2014 - 2017 / Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 207255-309530Emre ŞAHİN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011-2016 / T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş-Müfettiş 2016-2017 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş-Müfettiş 02.2017-04.2017 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ürün Yönetimi Yönetmeni 05.2017-11.2018/ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Ürün Yönetimi Yöneticisi 11.2018-... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- SGMK Yönetimi- Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 209943-306411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798874BIST