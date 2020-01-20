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***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

20.01.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

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Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Akzo Nobel Coatings International B.V.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
40,00
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
24/01/2020
Başlangıç Saati
08:45
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
20/02/2020
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

       Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nu ekte bulabilirsiniz. Gönüllü pay alım teklifi 20 iş günü boyunca sürecek, 24 Ocak 2020'te başlayıp, 20 Şubat 2020 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 40,0 TL'dir.
Bu çerçevede Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu ve
Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Pay alım teklifi bilgi formu, talep formu ile birlikte ayrıca www.garantiyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanacaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813587


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ISGSY 4,87 237.906.433 % 19,95  
RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
HUBVC 29,74 34.449.092 % 17,18  
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