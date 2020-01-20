***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [MRSHL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıMarshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAkzo Nobel Coatings International B.V.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)40,00Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi24/01/2020Başlangıç Saati08:45Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi20/02/2020Bitiş Saati17:00AçıklamalarMarshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nu ekte bulabilirsiniz. Gönüllü pay alım teklifi 20 iş günü boyunca sürecek, 24 Ocak 2020'te başlayıp, 20 Şubat 2020 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 40,0 TL'dir.Bu çerçevede Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu veTalep Formu ekte sunulmaktadır.Pay alım teklifi bilgi formu, talep formu ile birlikte ayrıca www.garantiyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanacaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813587BIST