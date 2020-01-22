***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [MRSHL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıMarshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAkzo Nobel Coatings International B.V.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)40,00Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi24/01/2020Başlangıç Saati8:45Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi20/02/2020Bitiş Saati17:00Açıklamalar20.01.2020 tarihinde yayımlanan Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Paylarının Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla Alınmasına ilişkin açıklamamıza ait TALEP FORMU'nda güncelleme yapılmış olup, ekli TALEP FORMU'nun dikkate alınması rica olunur. Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu ayrıca www.garantiyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanacaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814020BIST