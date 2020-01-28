***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRSHLİşlem Türü Gönüllü Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 656042Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 24.01.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 08:45Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 20.02.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıMRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline Değil - 40Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıMRSHL, TRAMRSHL91E9 24.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 27.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 28.01.2020 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile verdiği izin çerçevesinde, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 'nin diğer ortaklarının sahip oldukları payların, Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından satın alınması için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılan gönüllü pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli her bir pay için 0,40 TL (Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 1 TL nominal değerli standart işlem birimi karşılığı olan her 100 adet pay için 40 TL) olarak belirlenmiştir. Pay alım teklifi işleminin 24.01.2020 tarihi itibariyle neticesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814954BIST