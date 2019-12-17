GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7242
|7,7630
|% -0,73
|Frank
|5,9702
|6,0061
|% 0,70
|Riyal
|1,5640
|1,5719
|% 0,60
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,54
|Altın Gr.
|279
|279
|1,52
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|Yarım
|890
|913
|4,20
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|0,43
Seans Raporu
- 16:47ISKUR Yüzde 5.92 oranında artışla 160, 999.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
- 16:40MNDRS Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 517, 386 adet işlem
- 16:31BASCM Yüzde 5.22 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 938 adet işlem
- 15:41EGCYO Yüzde 7.69 oranında artışla 0.28 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 402 adet işlem
- 14:58AKFGY Yüzde 4.49 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 871, 805 adet işlem