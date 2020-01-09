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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

09.01.2020 09:49
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2019 -31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,001
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,001
BPP (günlük)
% 0,00025
Ters Repo (O/N)
% 0,0005
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet
% 0
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0,3
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
723 515 1.238 574 1.812 10.510 12.322
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
476 0 476 8.539 9.015 5.560 14.575
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
3.298 5.481 8.779 2.993 11.772 4.809 16.581
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
4.497 5.996 10.493 12.106 22.599 20.879 43.478
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38.350.415 39.414.900 38.869.676 39.840.170 39.191.416 40.525.634 39.539.706
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,012 % 0,015 % 0,27 % 0,03 % 0,058 % 0,052 % 0,11



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809971


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DAGHL 3,64 13.205.545 % 9,97  
ETILR 2,66 19.684 % 9,92  
BALAT 2,15 40.392 % 9,69  
RALYH 7,10 14 % 9,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7354 7,7742 % 0,11  
Frank 6,0533 6,0898 % -0,05  
Riyal 1,5732 1,5811 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.545 1.546 -14,33  
Altın Gr. 294 294 -2,55  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,23  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 -0,04  
B. Petrol 65,49 65,49 0,05  
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