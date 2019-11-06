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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

06.11.2019 16:53
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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )

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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

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17/07/2019
Bildirim İçeriği

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Açıklamalar

27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul  
Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte 
 
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirkette 20 yılını tamamlamış olması nedeniyle 01.11.2019 tarihinde personele ödenen teşvik ve devamlılık ödülü ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir..

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 59.158,68




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796960


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