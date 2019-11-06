***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/07/2019Bildirim İçeriğiÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerAçıklamalar27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca MenkulKıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikteödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirkette 20 yılını tamamlamış olması nedeniyle 01.11.2019 tarihinde personele ödenen teşvik ve devamlılık ödülü ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir..Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerÖdeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)GENEL MÜDÜR TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 59.158,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796960BIST