***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
06.11.2019 16:53
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/07/2019
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirkette 20 yılını tamamlamış olması nedeniyle 01.11.2019 tarihinde personele ödenen teşvik ve devamlılık ödülü ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir..
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 59.158,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796960
BIST
17:54101.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 657,84
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:545,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:546,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:54275,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,36
|Açılış
|: 275,81
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.415.378
|% 19,96
|
|DOBUR
|4,16
|32.890.636
|% 14,92
|
|TMPOL
|4,20
|13.161.371
|% 14,13
|
|NATEN
|9,66
|106.360.407
|% 13,92
|
|NUHCM
|12,05
|57.548.113
|% 12,41
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|AFYON
|4,37
|21.728.475
|% -5,41
|
|ATAGY
|4,07
|1.105.177
|% -5,35
|
|THYAO
|11,95
|895.593.966
|% 0,76
|
|BJKAS
|2,17
|416.378.305
|% 1,40
|
|ASELS
|18,62
|410.161.236
|% -1,43
|
|GARAN
|9,50
|353.290.758
|% 0,42
|
|EREGL
|6,93
|243.732.187
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,17
|416.378.305
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,68
|238.746.759
|% -2,33
|
|YYAPI
|0,47
|40.314.025
|% 6,82
|
|KRDMD
|2,27
|190.316.101
|% 0,89
|
|YGYO
|0,48
|39.807.783
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4017
|7,4389
|% 0,18
|
|Frank
|5,7860
|5,8209
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,75
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
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17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem