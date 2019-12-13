***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
13.12.2019 17:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/11/2019
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda Menfaat Sahipleri Yönetmeliği uyarınca şirkette 10, 15 ve 20 yılını tamamlamış olmaları nedeniyle 11.12.2019 tarihinde personele ödenen teşvik ve devamlılık ödülü ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir..
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 40.920,22
MÜFETTİŞ TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 12.109,13
DİĞER TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 3.244,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803421
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0228
|Açılış
|: 5,8140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,07
|Açılış
|: 275,68
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7336
|7,7724
|% 1,63
|
|Frank
|5,8857
|5,9212
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5463
|1,5540
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|5,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,32
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|0,97
|