GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

13.12.2019 17:03
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/11/2019
Bildirim İçeriği

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Açıklamalar

27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul 
Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte 
 
 
 
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda Menfaat Sahipleri Yönetmeliği uyarınca şirkette 10, 15 ve 20 yılını tamamlamış olmaları nedeniyle 11.12.2019 tarihinde personele ödenen teşvik ve devamlılık ödülü ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir..

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 40.920,22
MÜFETTİŞ TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 12.109,13
DİĞER TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 3.244,23




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803421


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.477
Değişim :  0,33% |  361,93
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.018
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,61 9.063.048 % 14,96  
BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7336 7,7724 % 1,63  
Frank 5,8857 5,9212 % 0,51  
Riyal 1,5463 1,5540 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 5,10  
Altın Gr. 276 276 2,32  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,90 16,94 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 65,17 65,17 0,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru