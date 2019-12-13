***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/11/2019Bildirim İçeriğiÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerAçıklamalar27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca MenkulKıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikteödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda Menfaat Sahipleri Yönetmeliği uyarınca şirkette 10, 15 ve 20 yılını tamamlamış olmaları nedeniyle 11.12.2019 tarihinde personele ödenen teşvik ve devamlılık ödülü ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir..Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerÖdeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 40.920,22MÜFETTİŞ TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 12.109,13DİĞER TEŞVİK VE DEVAMLILIK ÖDÜLÜ 3.244,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803421BIST