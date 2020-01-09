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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

09.01.2020 09:50
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
77250 78955 156205 79815 236020 81303 317323
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
3833 3832 7665 3833 11498 3832 15330
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38350415 39414900 38869676 39840170 39191416 40525634 39539706
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,2114 % 0,21 % 0,4216 % 0,21 % 0,6316 % 0,2101 % 0,8413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809972


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,40 1.680 % 13,51  
DAGHL 3,64 13.205.545 % 9,97  
ETILR 2,66 19.684 % 9,92  
BALAT 2,15 40.392 % 9,69  
RALYH 7,10 14 % 9,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7354 7,7742 % 0,11  
Frank 6,0533 6,0898 % -0,05  
Riyal 1,5732 1,5811 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.545 1.546 -14,33  
Altın Gr. 294 294 -2,55  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,23  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 -0,04  
B. Petrol 65,49 65,49 0,05  
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