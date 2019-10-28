***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 9.000 45,89 69,4 624.600 8,22 1,54İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 21.000 18,62 18,85 395.850 5,21 0,97Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriKORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 20.000 11,05 11,84 236.800 3,12 0,58YATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 4,85 6,2 186.000 2,45 0,46Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 70.000 3,91 3,54 247.800 3,26 0,61SODA SODA SANAYİ A.Ş. 60.000 6,59 5,77 346.200 4,56 0,85TUPRS TÜPRAŞ 5.000 114,5 126,4 632.000 8,32 1,56Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,64 6,58 526.400 6,93 1,3Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK ARÇELİK A.Ş. 15.000 16,33 18,38 275.700 3,63 0,68Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUODAS ODAŞ ELEKTRİK 0,19 3,26 1,65 0,31 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 35,96 47,78 716.700 9,43 1,76Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI 40.000 10,87 11,9 476.000 6,26 1,17HaberleşmeTCELL TURKCELL 50.000 12,39 12,85 642.500 8,45 1,58TTKOM TÜRK TELEKOM A.Ş. 50.000 3,73 5,8 290.000 3,82 0,71DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK 125.000 6,92 7,13 891.250 11,73 2,19YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 2,4 0,96 0 0ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,27 6,02 752.500 9,9 1,85Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriNTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 100.000 2,2 1,73 173.000 2,28 0,43Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 10.000 26,37 18,69 186.900 2,43 0,46DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 1,02 429.805,16 3,75 1,06TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,9 2 1.500.000 1 1,44 2.165.370,84 18,89 5,33TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,5907 12 1.500.000 1 1 1.507.465,67 13,15 3,71TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 8,2157 8 1.440.000 1 0,97 1.405.433,49 12,28 3,46Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,88 61.960,06 0,55 0,15ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIBİST-30 KISA F_XU0301019 300 3.721.500VİOP USDTRY F_USDTRY1019 400 2.306.520D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 500.000 1,01 1,01 2.931.411,41 25,8 7,22XS1117601796 XS1117601796 2,6875 500.000 0,99 1,02 2.956.673,51 25,58 7,28E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.181.571,67 1.181.571,67 100 2,91REPO/TERS REPO 28/10/2019 TRT030523T13 14,11 7.276.720 12.514.496,58 96,75 30,84REPO/TERS REPO 28/10/2019 TRT110226T13 10,5 471.710 420.362,47 3,25 1,04TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/01/2020 16 3.300.000 3.318.495,64 44,65 8,17TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/11/2019 14,54 2.100.000 2.111.526,52 28,41 5,2TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/10/2019 13,49 2.000.000 2.002.192,07 26,94 4,93ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.606.966,36 % 100 % 100,58B. HAZIR DEĞERLER9.923,2 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar9.923,2 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.655.152,27 % 100 % 4,08a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.655.152,27 % 100 % 4,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.900.659,91 % 100 -% 4,68a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.900.659,91 % 100 -% 4,68NET VARLIK DEĞERİ40.371.381,92 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1534İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama25.10.2019 tarihli haftalık rapor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795137BIST