***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.10.2019 10:52
Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 9.000 45,89 69,4 624.600 8,22 1,54
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 21.000 18,62 18,85 395.850 5,21 0,97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 20.000 11,05 11,84 236.800 3,12 0,58
YATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 4,85 6,2 186.000 2,45 0,46
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 70.000 3,91 3,54 247.800 3,26 0,61
SODA SODA SANAYİ A.Ş. 60.000 6,59 5,77 346.200 4,56 0,85
TUPRS TÜPRAŞ 5.000 114,5 126,4 632.000 8,32 1,56
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,64 6,58 526.400 6,93 1,3
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 15.000 16,33 18,38 275.700 3,63 0,68
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 0,19 3,26 1,65 0,31 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 35,96 47,78 716.700 9,43 1,76
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 40.000 10,87 11,9 476.000 6,26 1,17
Haberleşme
TCELL TURKCELL 50.000 12,39 12,85 642.500 8,45 1,58
TTKOM TÜRK TELEKOM A.Ş. 50.000 3,73 5,8 290.000 3,82 0,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 125.000 6,92 7,13 891.250 11,73 2,19
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 2,4 0,96 0 0
ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,27 6,02 752.500 9,9 1,85
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 100.000 2,2 1,73 173.000 2,28 0,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 10.000 26,37 18,69 186.900 2,43 0,46
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 1,02 429.805,16 3,75 1,06
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,9 2 1.500.000 1 1,44 2.165.370,84 18,89 5,33
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,5907 12 1.500.000 1 1 1.507.465,67 13,15 3,71
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 8,2157 8 1.440.000 1 0,97 1.405.433,49 12,28 3,46
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,88 61.960,06 0,55 0,15
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0301019 300 3.721.500
VİOP USDTRY F_USDTRY1019 400 2.306.520
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 500.000 1,01 1,01 2.931.411,41 25,8 7,22
XS1117601796 XS1117601796 2,6875 500.000 0,99 1,02 2.956.673,51 25,58 7,28
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.181.571,67 1.181.571,67 100 2,91
REPO/TERS REPO 28/10/2019 TRT030523T13 14,11 7.276.720 12.514.496,58 96,75 30,84
REPO/TERS REPO 28/10/2019 TRT110226T13 10,5 471.710 420.362,47 3,25 1,04
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/01/2020 16 3.300.000 3.318.495,64 44,65 8,17
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/11/2019 14,54 2.100.000 2.111.526,52 28,41 5,2
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/10/2019 13,49 2.000.000 2.002.192,07 26,94 4,93
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.606.966,36 % 100 % 100,58
B. HAZIR DEĞERLER
9.923,2 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
9.923,2 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.655.152,27 % 100 % 4,08
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.655.152,27 % 100 % 4,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.900.659,91 % 100 -% 4,68
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.900.659,91 % 100 -% 4,68
NET VARLIK DEĞERİ
40.371.381,92 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1534
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
25.10.2019 tarihli haftalık rapor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795137
BIST