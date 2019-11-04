***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocağı 9.000 627.750 8,41 1,55İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 21.000 392.700 5,26 0,97Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 50.000 417.500 5,59 1,03Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 135.000 1.199.700 16,07 2,96Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 80.000 520.000 6,97 1,28Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.000 264.900 3,55 0,65Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 0,19 0,31 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 15.000 705.600 9,45 1,74Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaULAŞTIRMA 40.000 462.800 6,2 1,14HABERLEŞME 100.000 920.500 12,33 2,27HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000,4 1.601.250,92 21,45 3,95Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 100.000 169.000 2,26 0,42Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 183.900 2,46 0,45DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.860.000 5.527.385,56 48,4 13,64Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 63.272,07 0,55 0,16Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIBİST-30 KISA F_XU0301219 300 3.699.000VİOP USDTRY F_USDTRY1219 400 2.315.600D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 5.828.869,74 51,05 14,39E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.305.567,63 1.305.597,63 100 3,22REPO/TERS REPO 12.860.000 12.875.163,56 100 31,79TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.400.000 7.450.862,68 100 18,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.516.752,47 % 100 % 100,79B. HAZIR DEĞERLER11.731,22 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar11.731,22 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.651.653,59 % 100 % 4,11a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.651.653,59 % 100 % 4,11Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.982.140,86 % 100 -% 4,93a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.982.140,86 % 100 -% 4,93NET VARLIK DEĞERİ40.197.996,42 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1485İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama01.11.2019 tarihli haftalık rapor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796299BIST