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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.12.2019 11:31
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 9.000 45,89 73,4 660.600 8,18 1,61
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 21.000 18,62 21,66 454.860 5,63 1,11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 20.000 11,05 11,9 238.000 2,95 0,58
YATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 4,85 6,09 182.700 2,26 0,45
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 65.000 3,91 3,59 233.350 2,89 0,57
SODA SODA SANAYİ A.Ş. 60.000 6,59 5,8 348.000 4,31 0,85
TUPRS TÜPRAŞ 5.000 114,5 123,9 619.500 7,67 1,51
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,64 8,02 641.600 7,96 1,57
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 10.000 16,33 20,12 201.200 2,49 0,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 35,96 46



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GSRAY 2,12 195.244.985 % 12,77  
RHEAG 1,06 14.479.499 % 11,58  
DOGUB 2,04 23.248.986 % 10,27  
BALAT 0,44 137.837 % 10,00  
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Sterlin 7,4097 7,4469 % -0,06  
Frank 5,7335 5,7680 % 0,13  
Riyal 1,5305 1,5382 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.456 -10,46  
Altın Gr. 269 269 -1,67  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -7,00  
Tam 1.779 1.824 -8,74  
Yarım 860 882 -4,23  
Çeyrek 431 441 -2,11  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 -0,16  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,03  
B. Petrol 61,73 61,73 1,24  
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