***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 9.000 45,89 73,4 660.600 8,18 1,61İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 21.000 18,62 21,66 454.860 5,63 1,11Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriKORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 20.000 11,05 11,9 238.000 2,95 0,58YATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 4,85 6,09 182.700 2,26 0,45Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 65.000 3,91 3,59 233.350 2,89 0,57SODA SODA SANAYİ A.Ş. 60.000 6,59 5,8 348.000 4,31 0,85TUPRS TÜPRAŞ 5.000 114,5 123,9 619.500 7,67 1,51Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,64 8,02 641.600 7,96 1,57Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK ARÇELİK A.Ş. 10.000 16,33 20,12 201.200 2,49 0,49Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 35,96 46