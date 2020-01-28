***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
28.01.2020 20:35
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751592
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul belgelerinden toplantı ilanı Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu türden bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca yatırım ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10'uncu maddenin 4'üncü fıkrası uyarınca yatırım ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Ana sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim >Politikalar > Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/207461
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşme 25'inci madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
29.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü, Denetim Müdürü, Avukatı, Portföy Yönetim Şirketinden Portföy Yöneticisi, Aracı Kurum Temsilcisi, Bağımsız Denetim Şirketinden bir yetkili hazır bulunmuşlardır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına sahiptir. 29.04.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinde imtiyazlı pay sahibi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.?nin pay sayısı 101.761,86 adet, oy hakkı oranı %99,97'dir. 1.500.000-TL kar payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması sonucu çıkarılmış sermayenin 33.500.000-TL?den 35.000.000-TL?ye çıkarılması sonrasında 31.12.2019 tarihi itibarı ile imtiyazlı pay sahibi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.?nin pay sayısı 106.318,36 adet, oy hakkı oranı %99,97'dir
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 3,61
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim> Politikalar> Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/04/2019 0 % 3,63 % 0,02 % 3,61 Ana sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul>Genel Kurul Tutanakları>2018 Yöneltilen herhangi bir soru mevcut değildir. İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758711
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Denetim komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Denetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal yönetim komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday gösterme komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Aday Gösterme Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Riskin erken saptanması komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun 5. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ana Sayfa >İnsan Kaynakları> Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Söz konusu bilgiler 2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 33 1 1
Diğer (Other) Opersayonel Risk ve İç Kontrol Komitesi % 33 % 0 4 4
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
20.12.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulumuzun 05.12.2018 tarih ve 2018-15 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Utku Ergüder veya Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya ?dan herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
9
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşleri başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Reha Tanör
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mehmet Reha Tanör
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794932
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799584
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar>Kadın Üye Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 1 - Kadın üye oranı %20
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mehmet Reha Tanör İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/1997 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Utku Ergüder İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/12/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Mahmut Kaya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Piraye Erdem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689685 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Osman Nezihi Alptürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689685 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>İnsan Kaynakları>Personel Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
e-posta: gymk_etikbildirim@garanti.com.tr, Telefon: 0212.384 1025
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim kurulunun 21.12.2012 tarihli ve 269 sayılı kararı ile kilit yönetici pozisyonları için Personel Yedekleme Planlaması kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa>İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 2. Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız / 4.3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası başlığı altında yer verilmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümler: -Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim -Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri>Operasyonel Finansal Veriler -Ana Sayfa>Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
1.Genel Bilgiler / (f )Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Yapısı Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1.Genel Bilgiler / (f )Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1.Genel Bilgiler / (f )Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları İle Yapısı Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (n) Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (i) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (o) Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (p) %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
7. Diğer Hususlar / (b) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler ile Personelin Mesleki Eğitimine İlişkin Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
13
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95,38
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Yönetim Kurulu İç Yönerge
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Söz konusu bilgiler 1. Genel Bilgiler / (f) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209982 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/525952
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Piraye Erdem, Osman Nezihi Alptürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem, Hasan Hüsnü Güzelöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Piraye Erdem, Utku Ergüder, Mahmut Kaya Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Opersayonel Risk ve İç Kontrol Komitesi Mehmet Reha Tanör, Ali Akın Ekmekci, İdil Çebi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814953
BIST