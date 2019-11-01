***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.11.2019 11:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/11/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/11/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/12/2019
Açıklama
Şirketimiz ,Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Derecelendirmesi amacıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesini 01.11.2019 tarihinde imzalamıştır.Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796071
BIST
14:2097.808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -660,36
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:205,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0169
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:206,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:20278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,37
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|59.873.961
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,73
|42.173.043
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.093.112
|% 9,26
|
|ANELE
|2,16
|9.376.785
|% 8,00
|
|IZTAR
|5,97
|8.084.878
|% 7,96
|
|METRO
|2,32
|33.995.706
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.475.309
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,82
|17.867.815
|% -7,44
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|FENER
|16,42
|192.421.315
|% 3,27
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|GARAN
|9,21
|141.702.611
|% 0,11
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|IHLAS
|0,60
|49.377.131
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|MEPET
|1,84
|74.333.413
|% 0,55
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3977
|7,4348
|% 0,33
|
|Frank
|5,7848
|5,8197
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5234
|1,5310
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,74
|59,74
|0,12
|
Seans Raporu
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14:31
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14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -651, 93 kaybederek (% -0.69 ) 93, 831
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14:31
MSGYO, PAGYO, DENIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:31
METRO, FRIGO, YGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında