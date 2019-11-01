***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/11/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/11/2020Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi21/12/2019AçıklamaŞirketimiz ,Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Derecelendirmesi amacıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesini 01.11.2019 tarihinde imzalamıştır.Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796071BIST