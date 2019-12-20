***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.12.2019 13:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/11/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/11/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/12/2019
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun 2019 revizyonu tamamlanmış olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notumuz 9,45'den 9,46'ya yükseltilmiştir.
Bu gelişme, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamaya gösterdiği titizliği ve BİST'de Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme genel uyum notumuz 9,46'ın yeni dönem alt başlıklar itibariyle dağılımı
Pay Sahipleri (ağırlık 25%) 94,50
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (ağırlık 25%) 95,67
Menfaat Sahipleri (ağırlık15%) 95,95
Yönetim Kurulu (ağırlık 35%) 93,33
şeklindedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35
Alınan Not
94,5 95,67 95,95 93,33 9,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804525
BIST