***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/12/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/11/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/11/2020Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/12/2019AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun 2019 revizyonu tamamlanmış olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notumuz 9,45'den 9,46'ya yükseltilmiştir.Bu gelişme, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamaya gösterdiği titizliği ve BİST'de Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme genel uyum notumuz 9,46'ın yeni dönem alt başlıklar itibariyle dağılımıPay Sahipleri (ağırlık 25%) 94,50Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (ağırlık 25%) 95,67Menfaat Sahipleri (ağırlık15%) 95,95Yönetim Kurulu (ağırlık 35%) 93,33şeklindedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35Alınan Not94,5 95,67 95,95 93,33 9,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804525BIST