***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.01.2020 17:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) nin '' Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri '' başlıklı 8. maddesine istinaden,
Şirket faaliyetleri bağlamında tarafımızdan kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını bildirir, tasarruf sahiplerinin sağlıklı yatırım kararı verebilmeleri için ortaklığımızın her hafta açıklanan haftalık raporunu izlemelerinde yarar bulunduğunu belirtiriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814833
BIST
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -348,07
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
18:055,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
18:056,5476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5341
18:05299,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -2,92
|Açılış
|: 299,67
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
299,62
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|7,04
|40.780.648
|% 19,93
|
|DESPC
|6,02
|17.782.553
|% 19,92
|
|VKING
|4,47
|7.787.426
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.917.583
|% 14,58
|
|GRNYO
|1,73
|62.940.015
|% 14,57
|
|RYSAS
|9,21
|19.649.095
|% -19,98
|
|QNBFL
|143,60
|526.401
|% -14,98
|
|RYGYO
|8,44
|5.212.830
|% -14,40
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% -14,38
|
|ESCOM
|2,84
|4.062.464
|% -13,94
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% -0,85
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6997
|7,7384
|% -0,48
|
|Frank
|6,0778
|6,1145
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5795
|1,5875
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-14,14
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,61
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 119, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 10, 684.00 milyon TL de
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17:55ULUSE
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 252 adet işlem
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17:54FONET
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 407, 425 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TOASO, KRDMD