***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) nin '' Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri '' başlıklı 8. maddesine istinaden,Şirket faaliyetleri bağlamında tarafımızdan kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını bildirir, tasarruf sahiplerinin sağlıklı yatırım kararı verebilmeleri için ortaklığımızın her hafta açıklanan haftalık raporunu izlemelerinde yarar bulunduğunu belirtiriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814833BIST