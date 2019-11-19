***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2019 09:42
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.2.8 .maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır" hükmü gereği Mapfre Genel Sigorta tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ve poliçe şartları dahilindeki iştirakleri için 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olan ve 100.000.000 Euro'ya kadar teminat sağlayan bir Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmış olup Şirketimiz de bu poliçe hükümlerinden faydalanmaktadır".
''Bahsi geçen poliçe limiti poliçe kapsamındaki tüm şirketler için tanımlanan ortak bir limittir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799584
BIST
12:53106.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 73,99
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:535,7227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0168
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:536,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:53269,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -1,91
|Açılış
|: 269,70
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,01
|10.989.212
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,72
|62.170.368
|% 9,50
|
|TIRE
|2,15
|25.671.636
|% -4,44
|
|YKGYO
|2,19
|10.223.705
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.396.002
|% -3,66
|
|EGCEY
|0,32
|320
|% -3,03
|
|TMPOL
|4,66
|1.788.340
|% -2,92
|
|THYAO
|14,06
|1.100.944.734
|% -1,13
|
|TUPRS
|126,20
|238.644.048
|% 1,94
|
|PGSUS
|76,90
|171.817.141
|% 0,07
|
|VAKBN
|4,90
|135.611.775
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,38
|121.978.358
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,38
|121.978.358
|% 1,47
|
|THYAO
|14,06
|1.100.944.734
|% -1,13
|
|TSKB
|1,01
|50.121.763
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,90
|135.611.775
|% 1,66
|
|CEMAS
|1,19
|28.955.503
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7454
|5,7800
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5210
|1,5286
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
|