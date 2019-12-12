***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2019 20:11
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803252
BIST
18:05110.115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.192,98
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.115
En Düşük
108.556
18:055,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:056,4431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:05273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,77
|Açılış
|: 273,33
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
271,59
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|247.044.699
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.724.781
|% 19,80
|
|DOAS
|11,23
|209.847.427
|% 18,09
|
|MTRYO
|3,68
|6.132.233
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|191.858
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.681.222
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.750.387
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,08
|5.361.032
|% -10,74
|
|OLMIP
|7,10
|778.005
|% -10,35
|
|THYAO
|14,06
|1.812.383.170
|% 3,46
|
|ASELS
|19,53
|682.638.999
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|584.011.586
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|YGYO
|0,54
|96.179.480
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,53
|74.125.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,45
|316.099.670
|% 3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5649
|7,6028
|% -0,94
|
|Frank
|5,8459
|5,8811
|% -0,57
|
|Riyal
|1,5395
|1,5472
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-6,25
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|0,67
|