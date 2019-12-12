GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2019 20:11
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 12.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803252


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.115
Değişim :  2,03% |  2.192,98
Açılış :  108.556  
Önceki Kapanış :  107.922  
En Yüksek
110.115 En Düşük
108.556
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 2,96 247.044.699 % 19,84  
DGGYO 4,90 65.724.781 % 19,80  
DOAS 11,23 209.847.427 % 18,09  
MTRYO 3,68 6.132.233 % 15,00  
EUKYO 1,70 17.141.977 % 14,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5649 7,6028 % -0,94  
Frank 5,8459 5,8811 % -0,57  
Riyal 1,5395 1,5472 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -6,25  
Altın Gr. 273 273 -1,87  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 0,07  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 64,39 64,39 0,67  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru