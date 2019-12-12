***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803252BIST