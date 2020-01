***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.12.2019 tarihli KAP duyurusunda, Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu çerçevede 08.01.2020 tarihinde düzenlenen ihalede 75.120.000 USD tutarında teklif sunan Pasco Investment Holding Co. adlı şirketin teklifi İhale Komisyonu tarafından kabul edilerek, ilgili teklifin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir. 22.01.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulumuz, ihaleye sunulan ve geçerli olan teklifin uygunluk ve yeterlilik şartlarını taşıması sebebiyle ihalenin Pasco Investment Holding Co. adlı şirkete İdari Şartname, İhale Şartnamesi ve firmanın teklifinde sunduğu şartlar dahilinde bırakılmasına işbu kararın yerine getirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, sözleşme imzalanması vb. her türlü işlemin yapılması maksadıyla idareye yetki verilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.