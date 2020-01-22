***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 20:05
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.12.2019 tarihli KAP duyurusunda, Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu çerçevede 08.01.2020 tarihinde düzenlenen ihalede 75.120.000 USD tutarında teklif sunan Pasco Investment Holding Co. adlı şirketin teklifi İhale Komisyonu tarafından kabul edilerek, ilgili teklifin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir. 22.01.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulumuz, ihaleye sunulan ve geçerli olan teklifin uygunluk ve yeterlilik şartlarını taşıması sebebiyle ihalenin Pasco Investment Holding Co. adlı şirkete İdari Şartname, İhale Şartnamesi ve firmanın teklifinde sunduğu şartlar dahilinde bırakılmasına işbu kararın yerine getirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, sözleşme imzalanması vb. her türlü işlemin yapılması maksadıyla idareye yetki verilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814058
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0116
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5558
18:05296,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 296,44
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.887
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.960.837
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.489.895
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.458.299
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.460
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.479.815
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.672.490.785
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.115.911.768
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.038.825.095
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|467.562.136
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|318.186.589
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,70
|253.525.424
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7475
|7,7864
|% 0,39
|
|Frank
|6,0853
|6,1219
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5738
|1,5817
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-1,92
|
|Altın Gr.
|296
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|-1,15
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem