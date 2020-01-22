***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin faaliyet konuları arasında yer alan maden yatırımları gerçekleştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere, Şirketimizin % 100 pay sahibi olacağı 550.000 TL (BeşyüzellibinTL) sermayeli "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş." ticaret unvanı ile bir anonim şirket kurulması, anılan yeni şirketin tüm kuruluş iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda idareye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814059BIST