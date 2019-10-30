***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.531.998.070 1.071.969.768Kasa14 2.314 1.744Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.375.679.510 920.893.658Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 156.316.246 151.074.366Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2, 11 152.144.713 22.241.849Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2, 11 152.144.713 22.241.849Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2, 12 328.804.360 531.686.102Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 328.421.964 535.712.640Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -2.106.676 -6.568.180Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 231.575.707 194.276.881Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -229.086.635 -191.735.239İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2, 47 1.697.757 1.937.498Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar4.2, 47 1.697.757 1.937.498Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 421.964Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -421.964GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 150.028.091 122.294.652Ertelenmiş Üretim Giderleri17 136.127.066 108.218.487Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 13.901.025 14.076.165DİĞER CARİ VARLIKLAR24.356.976 17.034.956Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2, 12 23.575.549 16.140.828Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar4.2 152.956 96.337Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar47 628.471 797.791Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.189.029.967 1.767.164.825CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2, 12, 47 77.116 153.399Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2, 47 77.116 153.399Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 608.187.365 612.901.553Bağlı Menkul Kıymetler627.536.591 632.102.438İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -19.349.226 -19.200.885MADDİ VARLIKLAR224.933.164 223.734.594Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.2, 7 17.067.000 17.162.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 204.120.000 204.120.000Makine ve Teçhizatlar6 9.600.100 6.426.609Demirbaş ve Tesisatlar6 6.398.322 6.335.304Motorlu Taşıtlar6 239.631 414.561Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 1.524.437 1.535.635Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 9.977.470 8.819.487Birikmiş Amortismanlar (-)6 -23.993.796 -21.079.002Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR5.035.836 6.504.997Haklar8 11.161.139 10.713.906Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 16.507.653 16.507.653Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -22.729.422 -20.813.028Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar96.466 96.466GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI838.233.481 843.294.543TOPLAM VARLIKLAR3.027.263.448 2.610.459.368YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 1.785.947 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar1.557.513 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 358.536 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -130.102 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2, 19 104.111.391 288.616.766Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4.2, 19 104.111.391 288.616.766Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 458.254 67.161Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar4.2 458.254 67.161Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 25.426.999 27.328.499Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 9.477.771 7.496.588Diğer Çeşitli Borçlar19 16.170.034 20.097.291Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)19 -220.806 -265.380SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI1.584.267.667 1.334.195.872Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 605.057.655 514.508.898Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.24, 17 15.225.460 17.999.626Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2, 17 919.159.683 757.657.673İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net10, 17 44.824.869 44.029.675ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 18.298.283 31.148.209Ödenecek Vergi ve Fonlar4.2 15.187.792 28.951.042Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri4.2 3.110.491 2.197.167Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları0 0Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)0 0Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 4.639.512 3.676.606Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 4.639.512 3.676.606GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI10, 19 68.175.764 70.519.558Ertelenmiş Üretim Gelirleri10, 19 68.175.764 70.519.558Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.807.163.817 1.755.552.671UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 548.388 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 1.056.000 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -507.612 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 3.565.292 3.419.421Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 3.565.292 3.419.421Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.26, 17 37.792.200 33.855.634Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.26, 17 37.792.200 33.855.634DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 15.438.691 14.225.735Kıdem Tazminatı Karşılığı23 15.438.691 14.225.735Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 1.130.306 1.121.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.130.306 1.121.547Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI58.474.877 52.622.337ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13, 15 540.000.000 270.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 540.000.000 270.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.000.311 79.411.294Hisse Senedi İhraç Primleri15 6.921.603 654.992Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.078.708 78.756.302KAR YEDEKLERİ15 693.193.541 697.873.570Yasal Yedekler15 4.949.441 4.949.441Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 525.471.242 529.808.797Diğer Kar Yedekleri15 162.772.858 163.115.332GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-246.019.168 -255.871.878NET DÖNEM KARI/ZARARI37 87.450.070 10.871.374Dönem Net Karı87.405.410 9.548.969Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı44.660 1.322.405AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.161.624.754 802.284.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE3.027.263.448 2.610.459.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR986.736.345 802.831.459 336.387.355 281.430.740Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)797.317.799 684.690.518 277.509.570 235.883.668Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 24 885.092.390 745.856.360 310.645.820 238.448.977Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 1.377.048.816 1.235.942.027 479.928.242 360.033.091Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -469.473.265 -463.143.437 -159.804.651 -113.496.935SGK'ya Aktarılan Primler (-)4, 10, 17, 24 -22.483.161 -26.942.230 -9.477.771 -8.087.179Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -90.548.757 -60.581.586 -32.334.011 -2.402.663Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 74.558.783 49.958.760 22.073.784 71.673.907Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 -164.636.024 -115.689.752 -56.598.558 -74.659.724Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 -471.516 5.149.406 2.190.763 583.154Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 2.774.166 -584.256 -802.239 -162.646Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 1.557.869 -7.721.194 -5.248.541 -2.490.919Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 1.216.297 7.136.938 4.446.302 2.328.273Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri158.627.583 98.507.653 44.724.341 37.474.740Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)2.917.145 16.581 1.869.634 16.581Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)2.917.145 16.581 1.869.634 16.581Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)27.873.818 19.616.707 12.283.810 8.055.751HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-894.003.233 -779.695.507 -290.805.911 -276.560.659Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-672.596.515 -590.038.507 -212.120.136 -209.738.323Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-511.094.505 -481.653.374 -157.652.584 -158.772.470Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-869.539.409 -770.173.460 -283.046.302 -267.170.027Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 358.444.904 288.520.086 125.393.718 108.397.557Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -161.502.010 -108.385.133 -54.467.552 -50.965.853Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -141.790.794 -309.570.858 -48.026.580 -118.608.255Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17 -19.711.216 201.185.725 -6.440.972 67.642.402İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -3.936.566 -4.136.597 -1.335.106 -1.339.161Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -217.470.152 -185.520.403 -77.350.669 -65.483.175Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI92.733.112 23.135.952 45.581.444 4.870.081HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI92.733.112 23.135.952 45.581.444 4.870.081TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ92.733.112 23.135.952 45.581.444 4.870.081YATIRIM GELİRLERİ26 264.734.959 271.314.910 74.318.809 137.564.080Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 161.365.757 88.149.701 63.225.566 39.658.948Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 0 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi26 8.114.261 6.367.096 2.202.835 3.137.201Kambiyo Karları26 64.841.666 155.496.397 8.598.603 94.514.187İştiraklerden Gelirler26 29.515.753 20.569.367 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 897.522 732.349 291.805 253.744Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-236.995.409 -231.939.407 -64.280.862 -113.688.388Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -3.850.386 -4.083.228 -1.274.516 -1.422.277Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -148.342 -1.496.396 630.452 -1.496.396Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -158.627.583 -98.507.653 -44.724.341 -37.474.740Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 -2.647.500 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -58.560.279 -113.133.020 -12.831.639 -68.961.711Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 8 -5.087.737 -5.156.751 -1.655.459 -1.711.778Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -10.721.082 -6.914.859 -4.425.359 -2.621.486DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-33.022.592 -26.777.746 -9.932.632 -12.913.656Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -35.933.971 -28.195.360 -12.876.519 -13.891.704Reeskont Hesabı (+/-)3.986.679 -2.593.405 3.234.422 -1.373.863Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 -284.929 2.259.049 -306.138 1.546.651Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar497.992 1.923.658 51.318 862.395Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.288.363 -171.688 -35.715 -57.135Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 87.450.070 35.733.709 45.686.759 15.832.117Dönem Karı veya Zararı37 87.450.070 35.733.709 45.686.759 15.832.117Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)0 0 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları37 87.450.070 35.733.709 45.686.759 15.832.117Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.993.474.231 1.639.706.376Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-1.832.094.557 -1.584.616.294Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit161.379.674 55.090.082Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-23.575.549 -13.222.455Diğer Nakit Girişleri1.674.344 1.984.776Diğer Nakit Çıkışları (-)-4.063.866 -9.638.533Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit135.414.603 34.213.870YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı123.097 16.650Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -4.924.560 -2.045.631Mali Varlık İktisabı (-)11 -171.644.000 -19.999.999Mali Varlıkların Satışı44.235.814 21.618.349Alınan Faiz162.773.943 88.149.701Alınan Temettüler26, 45 29.515.753 20.569.367Diğer Nakit Girişleri850.961 732.349Diğer Nakit Çıkışları (-)-14.684.724 -6.730.728Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit46.246.284 102.310.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı15 6.266.611 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri20 1.557.513 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -263.878 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri20 270.000.000 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit15 277.560.246 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-6.160.000 9.585.609Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış453.061.133 146.109.537Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu