***GYHOL* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2019 19:07
***GYHOL******HUBVC*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.10.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,50 - 5,52 fiyat aralığından 18.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 15.10.2019 tarihi itibariyle % 12,44 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/10/2019 0 18.000 18.000 2.505.704,65 2.488.204,65 % 12,53 % 12,53 % 12,44 % 12,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793391
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
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|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
18:055,8888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0381
|Açılış
|: 5,8950
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,5033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,04
|Açılış
|: 280,51
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
279,84