***HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *GARAN* *OYYAT* *TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***HALKB******ALNTF******HLVKS******GARAN******OYYAT******TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, GARAN, OYYAT, TFNVK, HALKB, HLVKSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1947 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1954 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1962 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP62214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1932 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDA1915 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfaTFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFKVK TRDTFBV32015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803912BIST