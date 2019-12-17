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***HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *GARAN* *OYYAT* *TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

17.12.2019 16:21
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ALNTF******HLVKS******GARAN******OYYAT******TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, GARAN, OYYAT, TFNVK, HALKB, HLVKS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1947 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1954 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1962 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP62214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1932 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDA1915 FİNANSMAN BONOSU 17/12/2019 İtfa
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFKVK TRDTFBV32015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803912


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