***HALKB* *ALNTF* *ZKBVK* *AKTIF* *NRHOL* *TEBCE* *DENFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******ALNTF******ZKBVK******AKTIF******NRHOL******TEBCE******DENFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, DENFA, NRHOL, TEBCE, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1923 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1923 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1996 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfaDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKA1917 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL32019 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2019 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805587BIST