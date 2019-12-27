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***HALKB* *ALNTF* *ZKBVK* *AKTIF* *NRHOL* *TEBCE* *DENFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

27.12.2019 16:10
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ALNTF******ZKBVK******AKTIF******NRHOL******TEBCE******DENFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, DENFA, NRHOL, TEBCE, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1923 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1923 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1996 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKA1917 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL32019 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2019 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1928 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805587


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GLBMD 2,12 970.769 % 14,59  
TIRE 4,17 133.623.241 % 12,40  
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