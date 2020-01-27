***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.01.2020 16:03
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL32050
Nominal Değer (TL)
277.350.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/01/2020
Vadesi (Gün)
64
İtfa Tarihi
31/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814600
BIST
17:12120.751
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.390,87
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:125,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:126,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:12302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.777.328
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.293.362
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,00
|362.819.088
|% 18,69
|
|SARKY
|6,65
|30.707.461
|% 17,08
|
|PNSUT
|16,53
|125.618.831
|% 16,41
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,90
|10.188.227
|% -6,59
|
|THYAO
|14,23
|1.217.517.329
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,71
|964.984.494
|% -1,45
|
|PETKM
|4,09
|756.539.484
|% 0,49
|
|ASELS
|23,48
|607.225.639
|% 2,35
|
|TKNSA
|12,00
|362.819.088
|% 18,69
|
|GUSGR
|2,71
|964.984.494
|% -1,45
|
|CEMAS
|1,56
|305.423.215
|% 2,63
|
|PETKM
|4,09
|756.539.484
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,75
|321.131.472
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,99
|350.113.737
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,06
|
|Frank
|6,1203
|6,1571
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,61
|
|Altın Gr.
|302
|303
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|15,93
|
|Yarım
|962
|987
|7,71
|
|Çeyrek
|483
|494
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,66
|
Seans Raporu
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17:27XU100
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