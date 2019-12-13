***HALKB* *MSGYO* *FLAP* *UZERB* *ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
13.12.2019 17:04
***HALKB******MSGYO******FLAP******UZERB******ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler FLAP, HALKB, ITTFH, MSGYO, UZERB
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
FLAP 1 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E AHMET GENÇLER 446.116,000
FLAP 2 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 868.156,250
FLAP 3 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SEDA TURAN 33.657,000
HALKB 4 TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. E MURAT YESILBAS 2,000
ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E ÖZER KARALAR 300.000,000
MSGYO 6 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E AVRAM SEVINTI 479.354,732
UZERB 7 UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. E MUSTAFA ÖZHAN EREM 539.385,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803423
BIST