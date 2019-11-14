***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.659 0 52.631 -687.761 0 0 16.936.107 3.725.462 0 25.376.739 0 25.376.739TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.659 0 52.631 -687.761 0 0 16.936.107 4.429.996 0 26.081.273 0 26.081.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.486 0 -321.234 0 -55.133 519.975 0 0 0 0 2.205.248 2.344.370 0 2.344.370Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 55.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.133 0 55.133Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.725.462 0 -186.274 0 -186.274Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 0 -186.274Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.539.188 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.231.722 1.268.829 -10.263 1.339.425 0 -2.502 -167.786 0 0 20.475.295 704.534 2.205.248 28.294.502 0 28.294.502Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 95.062 0 -3.383 249.985 0 0 0 0 923.750 1.265.414 0 1.265.414Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -83.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.576 0 -83.576Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.147.098 1.324.802 9.543 1.790.927 0 -4.837 59.666 0 0 23.701.624 0 923.750 30.202.573 0 30.202.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER103.034.271 124.267.360 227.301.631 70.717.925 86.627.054 157.344.979GARANTİ VE KEFALETLER(1) 40.337.431 47.055.967 87.393.398 37.167.935 45.871.890 83.039.825Teminat Mektupları37.956.891 36.491.358 74.448.249 35.165.366 35.686.852 70.852.218Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.947.367 10.943.479 12.890.846 1.982.722 12.444.947 14.427.669Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları36.009.524 25.547.879 61.557.403 33.182.644 23.241.905 56.424.549Banka Kredileri9.390 6.511.580 6.520.970 11.845 7.038.415 7.050.260İthalat Kabul Kredileri0 35.834 35.834 0 94.572 94.572Diğer Banka Kabulleri9.390 6.475.746 6.485.136 11.845 6.943.843 6.955.688Akreditifler25.132 3.952.608 3.977.740 119.895 3.016.499 3.136.394Belgeli Akreditifler25.132 3.952.608 3.977.740 119.895 3.016.499 3.136.394Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.346.018 100.421 2.446.439 1.870.829 130.124 2.000.953Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER26.508.219 5.103.625 31.611.844 24.243.824 1.853.816 26.097.640Cayılamaz Taahhütler(1) 26.215.389 4.426.454 30.641.843 24.091.686 1.680.920 25.772.606Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.768.303 3.964.552 6.732.855 807.737 1.228.932 2.036.669Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri200.000 0 200.000 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.122.454 461.902 2.584.356 4.159.896 451.988 4.611.884Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.111.617 0 3.111.617 2.661.413 0 2.661.413İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri78.096 0 78.096 65.280 0 65.280Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri13.896.843 0 13.896.843 12.674.648 0 12.674.648Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri29.458 0 29.458 31.409 0 31.409Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.008.618 0 4.008.618 3.691.303 0 3.691.303Cayılabilir Taahhütler292.830 677.171 970.001 152.138 172.896 325.034Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler292.830 677.171 970.001 152.138 172.896 325.034TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR36.188.621 72.107.768 108.296.389 9.306.166 38.901.348 48.207.514Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler36.188.621 72.107.768 108.296.389 9.306.166 38.901.348 48.207.514Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.639.625 4.157.924 5.797.549 1.806.188 5.243.125 7.049.313Vadeli Döviz Alım İşlemleri853.735 2.196.015 3.049.750 1.553.375 3.068.338 4.621.713Vadeli Döviz Satım İşlemleri785.890 1.961.909 2.747.799 252.813 2.174.787 2.427.600Para ve Faiz Swap İşlemleri28.048.134 57.784.166 85.832.300 5.202.187 27.857.299 33.059.486Swap Para Alım İşlemleri434.290 28.529.167 28.963.457 1.012.983 6.973.576 7.986.559Swap Para Satım İşlemleri27.613.844 3.239.297 30.853.141 4.189.204 3.490.839 7.680.043Swap Faiz Alım İşlemleri0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442Swap Faiz Satım İşlemleri0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.313.892 2.216.048 3.529.940 2.297.791 3.561.455 5.859.246Para Alım Opsiyonları656.968 1.108.017 1.764.985 1.148.905 1.780.728 2.929.633Para Satım Opsiyonları656.924 1.108.031 1.764.955 1.148.886 1.780.727 2.929.613Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri5.186.970 4.706.349 9.893.319 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri2.474.772 2.353.175 4.827.947 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.712.198 2.353.174 5.065.372 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.243.281 3.243.281 0 2.239.469 2.239.469EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.124.409.479 338.200.445 1.462.609.924 954.219.496 310.868.814 1.265.088.310EMANET KIYMETLER523.355.008 48.587.569 571.942.577 432.711.289 42.627.039 475.338.328Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler198.486.304 1.344.051 199.830.355 161.920.322 1.017.194 162.937.516Tahsile Alınan Çekler14.660.233 28.523.340 43.183.573 15.226.267 26.439.655 41.665.922Tahsile Alınan Ticari Senetler256.487.341 6.524.897 263.012.238 239.240.554 5.575.684 244.816.238Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.140.463 795.940 3.936.403 4.280.917 486.438 4.767.355Emanet Kıymet Alanlar50.580.667 11.399.341 61.980.008 12.043.229 9.108.068 21.151.297REHİNLİ KIYMETLER601.054.471 289.612.876 890.667.347 521.508.207 268.241.775 789.749.982Menkul Kıymetler5.950.436 781.017 6.731.453 5.608.542 733.250 6.341.792Teminat Senetleri7.241.739 1.144.165 8.385.904 7.595.289 1.024.377 8.619.666Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul449.700.321 237.554.528 687.254.849 384.287.726 224.420.837 608.708.563Diğer Rehinli Kıymetler119.076.295 39.700.459 158.776.754 76.477.704 39.614.525 116.092.229Rehinli Kıymet Alanlar19.059.867 10.432.707 29.492.574 47.513.134 2.448.786 49.961.920KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.227.443.750 462.467.805 1.689.911.555 1.024.937.421 397.495.868 1.422.433.289Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.455.010 -7.752.105Alınan Faizler30.685.948 20.999.663Ödenen Faizler-28.525.718 -16.672.752Alınan Temettüler421.655 232.923Alınan Ücret ve Komisyonlar2.886.871 1.876.368Elde Edilen Diğer Kazançlar929.992 180.840Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.075.605 844.994Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.125.550 -1.727.756Ödenen Vergiler-609.298 -702.932Diğer-9.194.515 -12.783.453Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.756.007 10.370.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış53.994 -64.378Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.708 -2.254Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.691.398 -60.924.229Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.017.622 4.024.734Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-6.350.316 11.197.233Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)41.282.784 33.084.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.184.385 1.753.028Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.667.658 21.301.784Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.300.997 2.618.713YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-17.955.625 -14.349.608İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-91.724 -310.406Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)39.375 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-154.814 -759.903Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller318.401 165.592Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.910.403 -8.740.998Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.963.568 4.415.747Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.334.243 -12.305.830Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.206.682 3.171.713Diğer7.533 14.477FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.306.155 4.192.083Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.227.983 7.134.795Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.471.938 -2.756.438İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -186.274Kiralamaya İlişkin Ödemeler-187.506 0Diğer-262.384 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.208.798 7.106.247Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.139.675 -432.565Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.631.619 27.121.864Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.491.944 26.689.299Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)923.750 2.205.248DİĞER KAPSAMLI GELİRLER341.664 139.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar95.062 -325.720Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -4.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları95.062 -321.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 498Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar246.602 464.842Yabancı Para Çevrim Farkları-3.383 -55.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri248.430 604.993Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.555 -85.018TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.265.414 2.344.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.585.646 38.589.937 63.175.583 21.189.525 38.439.541 59.629.066Nakit ve Nakit Benzerleri2.562.409 33.714.054 36.276.463 4.149.691 35.934.002 40.083.693Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.213.649 30.428.694 32.642.343 3.982.876 30.974.174 34.957.050Bankalar(3) 360.969 3.285.360 3.646.329 180.915 4.959.828 5.140.743Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.209 0 -12.209 -14.100 0 -14.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 14.421.504 22.219 14.443.723 14.475.244 21.455 14.496.699Devlet Borçlanma Senetleri14.406.089 22.219 14.428.308 14.409.039 21.455 14.430.494Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar15.415 0 15.415 66.205 0 66.205Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 7.601.602 3.706.488 11.308.090 2.564.581 1.422.613 3.987.194Devlet Borçlanma Senetleri6.965.951 3.590.695 10.556.646 2.389.866 1.339.997 3.729.863Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler84.229 115.793 200.022 58.724 82.616 141.340Diğer Finansal Varlıklar551.422 0 551.422 115.991 0 115.991Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 131 1.147.176 1.147.307 9 1.061.471 1.061.480Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı131 1.147.176 1.147.307 9 1.061.471 1.061.480Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)260.584.030 104.218.826 364.802.856 210.751.960 95.936.717 306.688.677Krediler(5) 218.100.229 86.412.210 304.512.439 174.099.895 84.974.331 259.074.226Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 52.824.263 17.806.616 70.630.879 45.110.667 10.962.386 56.073.053Devlet Borçlanma Senetleri52.773.767 17.806.616 70.580.383 45.060.153 10.962.386 56.022.539Diğer Finansal Varlıklar50.496 0 50.496 50.514 0 50.514Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.340.462 0 -10.340.462 -8.458.602 0 -8.458.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 145.601 0 145.601 39.377 0 39.377Satış Amaçlı145.601 0 145.601 39.377 0 39.377Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.585.798 1.564.814 5.150.612 3.367.602 1.403.197 4.770.799İştirakler (Net)(7) 25.115 424.950 450.065 22.490 415.828 438.318Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler25.115 424.950 450.065 22.490 415.828 438.318Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 3.560.683 1.139.864 4.700.547 3.345.112 987.369 4.332.481Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.503.537 1.139.864 4.643.401 3.287.966 987.369 4.275.335Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar57.146 0 57.146 57.146 0 57.146Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.093.928 107 6.094.035 3.147.814 100 3.147.914MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)132.200 0 132.200 140.250 0 140.250Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer132.200 0 132.200 140.250 0 140.250YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 354.533 0 354.533 356.848 0 356.848CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 6.042 0 6.042ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(14) 3.256.181 387.617 3.643.798 2.742.059 901.023 3.643.082VARLIKLAR TOPLAMI298.737.917 144.761.301 443.499.218 241.741.477 136.680.578 378.422.055YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 146.223.009 137.807.345 284.030.354 140.018.439 108.836.815 248.855.254ALINAN KREDİLER(3) 458.401 10.355.352 10.813.753 372.398 11.543.629 11.916.027PARA PİYASALARINA BORÇLAR52.706.031 5.234.092 57.940.123 32.759.788 5.402.273 38.162.061İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 7.475.856 9.945.611 17.421.467 3.023.139 12.024.839 15.047.978Bonolar5.697.323 0 5.697.323 2.011.697 0 2.011.697Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.031 0 1.011.031 1.011.442 0 1.011.442Tahviller767.502 9.945.611 10.713.113 0 12.024.839 12.024.839FONLAR2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 44.399 753.963 798.362 16 410.422 410.438Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı44.399 753.963 798.362 16 410.422 410.438Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 466.873 76.339 543.212 0 0 0KARŞILIKLAR(8) 1.343.293 0 1.343.293 1.853.914 0 1.853.914Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı884.960 0 884.960 887.228 0 887.228Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar458.333 0 458.333 966.686 0 966.686CARİ VERGİ BORCU(9) 1.015.824 90 1.015.914 669.903 106 670.009ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 373.199 0 373.199 452.769 0 452.769SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 6.012.408 5.653.033 11.665.441 6.182.084 0 6.182.084Krediler0 5.653.033 5.653.033 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.012.408 0 6.012.408 6.182.084 0 6.182.084DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 23.265.835 1.143.864 24.409.699 22.085.654 891.011 22.976.665ÖZKAYNAKLAR(11) 29.941.150 261.423 30.202.573 28.896.436 124.299 29.020.735Ödenmiş Sermaye1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri1.087.217 59.881 1.147.098 1.230.674 0 1.230.674Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.087.217 59.881 1.147.098 1.230.674 0 1.230.674Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.842.402 282.870 3.125.272 2.738.739 291.471 3.030.210Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler136.157 -81.328 54.829 -24.601 -167.172 -191.773Kar Yedekleri23.701.624 0 23.701.624 20.475.295 0 20.475.295Yasal Yedekler2.252.739 0 2.252.739 1.864.266 0 1.864.266Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.401.704 0 21.401.704 18.563.848 0 18.563.848Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar923.750 0 923.750 3.226.329 0 3.226.329Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 704.534 0 704.534Dönem Net Kâr veya Zararı923.750 0 923.750 2.521.795 0 2.521.795Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI272.268.106 171.231.112 443.499.218 239.188.661 139.233.394 378.422.055Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 35.403.362 24.878.047 12.511.611 10.072.461Kredilerden Alınan Faizler27.438.476 20.282.569 9.700.583 8.046.096Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler95.424 93.905 28.495 24.840Bankalardan Alınan Faizler305.477 376.420 71.244 181.089Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 34.255 0 9.803Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.504.854 4.068.062 2.697.265 1.800.416Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.293 10.652 1.695 5.172Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.119.325 142.155 391.785 81.503İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.377.236 3.915.255 2.303.785 1.713.741Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri59.131 22.836 14.024 10.217FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -28.588.822 -18.751.475 -9.692.671 -8.070.335Mevduata Verilen Faizler-18.604.723 -13.605.196 -6.204.598 -5.644.833Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-224.924 -393.482 -75.347 -177.007Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.606.476 -3.590.275 -2.600.664 -1.732.209İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.882.676 -974.444 -729.788 -441.529Kiralama Faiz Giderleri-72.023 0 -23.355 0Diğer Faiz Giderleri-198.000 -188.078 -58.919 -74.757NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.814.540 6.126.572 2.818.940 2.002.126NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.049.620 1.386.237 713.217 479.017Alınan Ücret ve Komisyonlar2.899.466 1.865.608 1.005.706 677.098Gayri Nakdi Kredilerden694.861 416.047 235.510 165.612Diğer(11) 2.204.605 1.449.561 770.196 511.486Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-849.846 -479.371 -292.489 -198.081Gayri Nakdi Kredilere-125 -73 -57 -35Diğer(11) -849.721 -479.298 -292.432 -198.046TEMETTÜ GELİRLERİ421.655 510.194 327 135.873TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.691.407 -39.262 -845.682 -99.092Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)192.232 18.443 160.826 5.852Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.236.343 2.373.334 -2.183.785 2.070.236Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-647.296 -2.431.039 1.177.277 -2.175.180DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 2.046.174 452.720 174.442 78.480FAALİYET BRÜT KÂRI8.640.582 8.436.461 2.861.244 2.596.404BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -3.182.986 -1.795.860 -700.216 -883.953DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -21.215 -163.447 -20.737 -60.111PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.093.242 -1.705.306 -803.306 -555.774DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -2.487.979 -2.145.808 -865.916 -752.300NET FAALİYET KARI (ZARARI)855.160 2.626.040 471.069 344.266BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 855.160 2.626.040 471.069 344.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) 68.590 -420.792 -162.756 -41.722Cari Vergi Karşılığı-9.425 -6.467 -3.002 -2.880Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-677.097 -1.378.493 -157.645 -617.713Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi755.112 964.168 -2.109 578.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 923.750 2.205.248 308.313 302.544DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri