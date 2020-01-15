***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
15.01.2020 21:09
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.08.2018
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bankamızca 15.01.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 40.000 % 0,003 6,76 % 3,83 51.640 -
HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 150.000 % 0,012 6,79 % 3,82 198.150 -
HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 810.000 % 0,065 6,8 % 3,76 1.078.110 -
HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 500.000 % 0,04 6,81 % 3,72 670.500 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813089
BIST