***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTürkiye Halk Bankası A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTürkiye Halk Bankası A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi29.08.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarBankamızca 15.01.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 40.000 % 0,003 6,76 % 3,83 51.640 -HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 150.000 % 0,012 6,79 % 3,82 198.150 -HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 810.000 % 0,065 6,8 % 3,76 1.078.110 -HALKB, TRETHAL00019 15/01/2020 500.000 % 0,04 6,81 % 3,72 670.500 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813089BIST