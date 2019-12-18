GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

18.12.2019 15:47
GÜNCEL HABERLER



***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/04/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/04/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/12/2019
Açıklama

İlgi: 18.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız.   Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönem incelemesi sonucunda Bankamızın kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 9,40'tan (93,96) 9,43'e (94,26) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor Bankamızın internet sitesinde (www.halkbank.com.tr) yer almaktadır.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,81 96,27 95,16 92,04 94,26




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804153


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.575
Değişim :  -0,45% |  -499,01
Açılış :  110.563  
Önceki Kapanış :  111.074  
En Yüksek
110.848 En Düşük
110.106
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,15 4.449.657 % 14,96  
SANFM 4,63 11.174.007 % 14,89  
MTRYO 6,04 11.242.364 % 14,83  
IEYHO 0,62 325.954.694 % 12,73  
MAALT 60,00 15.681.337 % 12,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7162 7,7549 % 0,17  
Frank 6,0081 6,0443 % 0,50  
Riyal 1,5731 1,5810 % 0,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,93  
Altın Gr. 281 281 1,27  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,04  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,73 65,73 -0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru