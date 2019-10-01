***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Repo Endeksli-Getiri Korumalı Kuponlu Finansman Bonosu Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.11.2019Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALK1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 2,4315 24.315.000 Evet2 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 2,3013 23.013.000 Evet3 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 2,3013 23.013.000 Evet4 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 2,30135 06.11.2019 05.11.2019 06.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2019