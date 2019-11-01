GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2019 11:55
GÜNCEL HABERLER

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara TÜFE'ye Endeksli Getiri Korumalı Tahvilin Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 520.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL52010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 520.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 Evet
2 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 Evet
3 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020
4 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.05.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, 520.000.000.-TL nominal değerli, TRSTHAL52010 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli-getiri korumalı tahvilin 2. kupon ödemesi bugün bugün (01.11.2019) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796076


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:2097.808
Değişim :  -0,67% |  -660,36
Açılış :  98.690  
Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.814 En Düşük
97.745
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,16 59.873.961 % 12,86  
KLMSN 14,73 42.173.043 % 12,27  
ACSEL 4,84 13.093.112 % 9,26  
ANELE 2,16 9.376.785 % 8,00  
IZTAR 5,97 8.084.878 % 7,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3977 7,4348 % 0,33  
Frank 5,7848 5,8197 % 0,27  
Riyal 1,5234 1,5310 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -2,25  
Altın Gr. 278 278 0,36  
Cumhuriyet 1.842 1.870 -1,00  
Tam 1.833 1.879 -0,69  
Yarım 886 909 -0,33  
Çeyrek 444 455 -0,16  
Gümüş.Ons 18,07 18,09 -0,02  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,00  
B. Petrol 59,74 59,74 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru